Saúde

Especialista revela o truque para acabar com a vontade de comer doces e reduzir gordura corporal após os 50

O desafio, no entanto, é grande: o açúcar não está apenas nos bolos e sobremesas, mas também escondido em alimentos comuns como molhos de tomate, massas industrializadas e até salsichas.

Por michael

12/08/2025 às 15:00

vontade de comer doces

Especialista revela o truque para acabar com a vontade de comer doces e reduzir gordura corporal após os 50 – Foto: freepik

Saúde – Reduzir o consumo de açúcar é essencial para manter a saúde e o bem-estar, especialmente depois dos 50 anos. O desafio, no entanto, é grande: o açúcar não está apenas nos bolos e sobremesas, mas também escondido em alimentos comuns como molhos de tomate, massas industrializadas e até salsichas.

Pensando nisso, a personal trainer e médica Isabella Díaz compartilhou uma estratégia simples que pode ajudar a diminuir a vontade de comer doces, melhorar a alimentação e reduzir o percentual de gordura corporal.

A chave está na proteína

Segundo a especialista, “comer proteína é o que vai controlar a vontade de comer doces”. O nutriente aumenta a saciedade, ajuda na manutenção da massa muscular e favorece o bem-estar. Com mais massa muscular, o gasto calórico é acelerado e o desempenho físico melhora.

Díaz explica que é possível obter proteínas tanto por meio da alimentação quanto com suplementação de aminoácidos essenciais. Ela também indica o uso de creatina, que, segundo a médica, “ajuda a manter a massa muscular, mesmo sem praticar exercícios”.

Atividade física potencializa os resultados

Apesar dos benefícios da creatina e da ingestão proteica, Isabella reforça que a prática de exercícios é indispensável, principalmente treinamento de força, como a musculação. “O treino com pesos é o que ajuda a prevenir a perda muscular associada ao envelhecimento”, afirma. Exercícios aeróbicos também são bem-vindos, mas o foco deve ser o fortalecimento muscular.

Benefícios além da estética

De acordo com o Portal Minha Vida, seguindo essas orientações, é possível não apenas reduzir o consumo de açúcar e a gordura corporal, mas também preservar a saúde metabólica, melhorar a disposição e manter a autonomia física com o passar dos anos.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

