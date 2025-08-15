A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Saúde

Essa é a forma correta de consumir chia, aveia e linhaça para absorver todos os nutrientes

Nutrólogo explica por que preparar corretamente essas sementes e cereais faz

Por michael

15/08/2025 às 15:42

Ver resumo
chia aveia e linhaça

Essa é a forma correta de consumir chia, aveia e linhaça para absorver todos os nutrientes – Foto: freepik

SaúdeConsumir chia, aveia e linhaça de forma incorreta pode reduzir significativamente os benefícios desses alimentos. Misturar apenas com água, como muitos fazem, pode impedir que seu corpo absorva fibras, proteínas, ômega-3 e minerais essenciais. O nutrólogo Felipe Gazoni alerta que o segredo não está preparado adequadamente, o que envolve hidratação, trituração ou fermentação.

“Não basta treinar só com água. É preciso considerar a ciência da biodisponibilidade dos nutrientes, que mostra que alguns compostos precisam de hidratação, trituração ou fermentação para serem melhores aproveitados”, explica o especialista, que reforça que o consumo correto também ajuda a prevenir a constipação intestinal.

PUBLICIDADE

Chia: o poder do gel para digestão e absorção

A chia é famosa por sua capacidade de formar um gel (mucilagem) ao entrar em contato com líquidos. Esse processo facilita a digestão e aumenta a absorção de nutrientes. Quando consumido seco, a semente pode absorver água do intestino, causando desconforto intestinal.

Como consumir corretamente: deixe a chia de molho por pelo menos 30 minutos, sendo ideal até 8 horas, em água, suco de limão, iogurte ou outra bebida de sua preferência. Esse simples cuidado potencializa fibras e ômega-3, tornando a semente muito mais eficiente.

Linhaça: trituração é essencial

A linhaça é rica em lignanas, fibras e ômega-3, mas sua casca dura impede a digestão quando consumida inteira. Assim, boa parte dos nutrientes passa pelo organismo sem ser absorvida.

PUBLICIDADE

Como consumir corretamente: o ideal é triturar na hora, usando um liquidificador ou liquidificador, ou optar por farinha de linhaça fresca. Ela também pode ser hidratada ou adicionada a iogurtes e vitaminas. Esse preparo garante que proteínas, fibras e ácidos graxos sejam totalmente aproveitados.

Aveia: deixe de molho para liberar minerais

A aveia contém betaglucanas, proteínas e minerais importantes, mas também apresenta fitatos, que dificultam a absorção de ferro, zinco e cálcio. Deixar a aveia de molho, especialmente em líquidos ácidos, ajuda a neutralizar esses compostos e aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes.

PUBLICIDADE

Como consumir corretamente: experimente preparar receitas como aveia noturna , deixando aveia de molho por algumas horas em suco de limão ou iogurte natural. Além da prática, essa técnica melhora significativamente a digestão e o aproveitamento dos minerais.

A combinação ideal: água com limão ou iogurte natural

O nutrólogo Felipe Gazoni destaca que certos líquidos podem potencializar os efeitos dessas sementes e cereais:

  • Limão: o ácido cítrico ajuda a neutralizar fitatos e melhora a absorção do ferro.

  • Iogurte natural: rico em probióticos e ácido lático, contribui para a digestão e otimiza a absorção de minerais.

Essa dupla cria o ambiente perfeito para ativar enzimas, quebrar compostos antinutricionais e facilitar o trabalho do sistema digestivo.

PUBLICIDADE

Além do preparo correto, é fundamental manter-se hidratado. “Para evitar a constipação, é importante beber pelo menos 35 ml de água por quilo de peso corporal por dia”, reforça Gazoni.

De acordo com o Portal Terra, preparar chia, linhaça e aveia da maneira correta não é apenas um detalhe: é a diferença entre dedicar ou aproveitar todo o potencial nutricional desses alimentos. Com pequenas mudanças no dia a dia, é possível melhorar a digestão, a absorção de minerais e o bem-estar geral.

Veja também: 8 alimentos que ajudam a prevenir a demência e manter a saúde cerebral

Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Veja Mais

Homem é preso em Manaus por homicídio cometido há 18 anos

Crime aconteceu em 2006, no bairro Raiz, e foi motivado por ameaças contra a mãe do autor relacionadas ao tráfico de drogas.

há 3 minutos

Brasil

Nunes Marques diverge de maioria do STF em julgamento que pode condenar Carla Zambelli a mais 5 anos de prisão

O processo estava suspenso desde o pedido de vista feito por Nunes Marques.

há 14 minutos

Manaus

Veja vídeo: Manauara Shopping fica sem luz durante apagão que atingiu Manaus

Desligamento de linha de transmissão do Sistema Interligado Nacional deixou bairros de Manaus e cidades próximas sem energia por horas.

há 19 minutos

Curiosidades

Sawney Bean: a família canibal que aterrorizou a Escócia

A lenda do clã Bean mistura mistério, horror e curiosidade, atravessando séculos e questionando a linha entre realidade e ficção.

há 20 minutos

Rondônia

Aeroporto de Porto Velho fica fechado por horas após suspeita de bomba

O incidente começou quando um homem deixou uma mochila abandonada no terminal de passageiros.

há 32 minutos