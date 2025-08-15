Essa é a forma correta de consumir chia, aveia e linhaça para absorver todos os nutrientes

Saúde – Consumir chia, aveia e linhaça de forma incorreta pode reduzir significativamente os benefícios desses alimentos. Misturar apenas com água, como muitos fazem, pode impedir que seu corpo absorva fibras, proteínas, ômega-3 e minerais essenciais. O nutrólogo Felipe Gazoni alerta que o segredo não está preparado adequadamente, o que envolve hidratação, trituração ou fermentação.

“Não basta treinar só com água. É preciso considerar a ciência da biodisponibilidade dos nutrientes, que mostra que alguns compostos precisam de hidratação, trituração ou fermentação para serem melhores aproveitados”, explica o especialista, que reforça que o consumo correto também ajuda a prevenir a constipação intestinal.

Chia: o poder do gel para digestão e absorção

A chia é famosa por sua capacidade de formar um gel (mucilagem) ao entrar em contato com líquidos. Esse processo facilita a digestão e aumenta a absorção de nutrientes. Quando consumido seco, a semente pode absorver água do intestino, causando desconforto intestinal.

Como consumir corretamente: deixe a chia de molho por pelo menos 30 minutos, sendo ideal até 8 horas, em água, suco de limão, iogurte ou outra bebida de sua preferência. Esse simples cuidado potencializa fibras e ômega-3, tornando a semente muito mais eficiente.

Linhaça: trituração é essencial

A linhaça é rica em lignanas, fibras e ômega-3, mas sua casca dura impede a digestão quando consumida inteira. Assim, boa parte dos nutrientes passa pelo organismo sem ser absorvida.

Como consumir corretamente: o ideal é triturar na hora, usando um liquidificador ou liquidificador, ou optar por farinha de linhaça fresca. Ela também pode ser hidratada ou adicionada a iogurtes e vitaminas. Esse preparo garante que proteínas, fibras e ácidos graxos sejam totalmente aproveitados.

Aveia: deixe de molho para liberar minerais

A aveia contém betaglucanas, proteínas e minerais importantes, mas também apresenta fitatos, que dificultam a absorção de ferro, zinco e cálcio. Deixar a aveia de molho, especialmente em líquidos ácidos, ajuda a neutralizar esses compostos e aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes.

Como consumir corretamente: experimente preparar receitas como aveia noturna , deixando aveia de molho por algumas horas em suco de limão ou iogurte natural. Além da prática, essa técnica melhora significativamente a digestão e o aproveitamento dos minerais.

A combinação ideal: água com limão ou iogurte natural

O nutrólogo Felipe Gazoni destaca que certos líquidos podem potencializar os efeitos dessas sementes e cereais:

Limão: o ácido cítrico ajuda a neutralizar fitatos e melhora a absorção do ferro.

Iogurte natural: rico em probióticos e ácido lático, contribui para a digestão e otimiza a absorção de minerais.

Essa dupla cria o ambiente perfeito para ativar enzimas, quebrar compostos antinutricionais e facilitar o trabalho do sistema digestivo.

Além do preparo correto, é fundamental manter-se hidratado. “Para evitar a constipação, é importante beber pelo menos 35 ml de água por quilo de peso corporal por dia”, reforça Gazoni.

De acordo com o Portal Terra, preparar chia, linhaça e aveia da maneira correta não é apenas um detalhe: é a diferença entre dedicar ou aproveitar todo o potencial nutricional desses alimentos. Com pequenas mudanças no dia a dia, é possível melhorar a digestão, a absorção de minerais e o bem-estar geral.

Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo.