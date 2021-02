Estado do Amazonas lança chamamento público de credenciamento para aquisição de cilindros de oxigênio

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e do Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM), lançou o chamamento público nº 010/2021, que visa credenciar empresas para o fornecimento de cilindros de oxigênio, a fim de atender às demandas dos pacientes da capital e interior do Estado, no enfrentamento do novo coronavírus.

Continua depois da Publicidade

As empresas interessadas em participar do chamamento público para credenciamento deverão comparecer na terça-feira (09/02), às 10h (horário local), na sede do CSC, localizada na rua Belo Horizonte, 1.420, Adrianópolis (ao lado do Instituto de Idiomas Mackinley), zona centro-sul.

Acesso – O edital e seus anexos podem ser obtidos nos sites da SES-AM (http://www.saude.am.gov.br/) ou do CSC (http://www.csc.am.gov.br/portal/?page_id=10004).

Todas as informações necessárias sobre o chamamento público estão descritas no edital. Mais informações podem ser obtidas no Setor de Compras da SES-AM, por meio do telefone: (92) 98417-1191.

Continua depois da Publicidade

*Com informação da Assessoria de Imprensa