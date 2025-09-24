Exercício físico regular ajuda a preservar níveis de vitamina D

Saúde – Praticar exercícios físicos regularmente pode ser tão eficaz quanto a exposição ao sol para manter níveis adequados de vitamina D no corpo, mesmo durante o inverno. A descoberta é de um estudo realizado no Reino Unido e publicado na revista científica Advanced Science, que analisou os efeitos do exercício sobre esse nutriente essencial.

O estudo e seus resultados

A pesquisa envolveu 51 adultos com sobrepeso ou obesidade, todos sedentários e saudáveis. Durante dez semanas de inverno, metade manteve a rotina habitual, enquanto a outra parte realizou quatro sessões semanais de exercícios cardiovasculares em ambiente fechado.

A rotina incluiu caminhadas na esteira, passeios de bicicleta em ritmo constante e treinos intervalados de alta intensidade. Ao final do período, os sedentários apresentaram queda de 15% nos níveis de vitamina D ativa, enquanto os praticantes de exercício conseguiram manter estáveis seus índices.

A importância da vitamina D

Apesar do nome, a vitamina D funciona como um pró-hormônio. Depois de ativada no organismo, participa de processos vitais como a absorção de cálcio e fósforo, manutenção da saúde óssea, força muscular e regulação do sistema imunológico. Sua deficiência pode causar raquitismo em crianças, osteomalácia em adultos e maior risco de quedas, fraturas e infecções respiratórias.

Segundo a endocrinologista Leandra Negretto, do Hospital Israelita Albert Einstein, a originalidade do estudo está em mostrar que os exercícios preservam a vitamina D já em sua forma ativa, enquanto a suplementação oral oferece apenas a forma inativa, que precisa ser metabolizada pelo fígado e rins para se tornar funcional.

Muito além da vitamina D

Além de preservar a forma ativa da vitamina D, os participantes que se exercitaram também apresentaram melhora do condicionamento cardiorrespiratório, maior gasto calórico diário (305 calorias extras, em média) e redução do tempo em comportamento sedentário.

A especialista reforça que o exercício deve ser encarado como uma intervenção terapêutica. “Encarar a atividade física como um verdadeiro remédio pode reduzir a necessidade de medicamentos, melhorar a qualidade de vida e a autoestima, além de combater o sedentarismo”, afirma Negretto.

Exercício como “remédio natural”

De acordo com a médica, os músculos funcionam como verdadeiras glândulas, liberando substâncias chamadas miocinas, com efeitos anti-inflamatórios e protetores. Entre elas, a irisina e a adiponectina têm sido estudadas por seus papéis na proteção contra doenças e no metabolismo energético.

Segundo o Portal CNN, a reposição de vitamina D, portanto, deve ser indicada apenas quando a deficiência for confirmada em exames. Já a prática regular de atividade física se mostra um caminho natural e eficaz para preservar esse nutriente essencial e promover saúde de forma integral.