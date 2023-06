Fiocruz cria a 1ª vacina do mundo contra verme

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) criou a primeira vacina do mundo contra verme — a esquistossomose, popularmente chama da de barriga-d’água.

A vacina, chamada Schistovac (Sm14), foi desenvolvida com tecnologia brasileira, produzida no laboratório do Instituto Oswaldo Cruz (IOC). A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estudo da vacina foi fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o instituto e a empresa norte-americana Orygen Biotecnologia S.A. para o desenvolvimento e a produção do imunizante humano.

A vacina foi desenvolvida a partir do antígeno — ou a molécula contra a qual se deseja gerar uma resposta imune — descoberto e isolado no laboratório da Fiocruz.

Patente foi registrada em diversos países

Nos ensaios pré-clínicos em animais em laboratório, a vacina mostrou uma redução de mais de 90% da infecção de ratos e coelhos pelo Schistosoma mansoni.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em humanos, o imunizante teve uma resposta segura e bem tolerada, sem a ocorrência de eventos adversos graves.

Testes começaram em 2011

Os testes em humanos tiveram início em 20 indivíduos no Rio de Janeiro, em 2011. As etapas dois e três subsequentes de ensaios clínicos foram conduzidas no Senegal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os resultados preliminares da última etapa do ensaio mostram que a vacina é segura e produziu resposta imune contra o S. mansoni, causador da esquistossomose.

Se for aprovada, a vacina será a primeira no mundo a proteger contra um verme.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A expectativa é que os resultados apresentados à Organização Mundial da Saúde (OMS) levem ao chamado pré-licenciamento, que seria um aval da entidade para a produção em escala e a aplicação do imunizante em áreas prioritárias.