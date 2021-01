FVS-AM apresenta à Justiça Federal estrutura onde está armazenado estoque de vacina contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) apresentou, na tarde desta quinta-feira (21/01), à juíza federal da Primeira Vara Federal Cível do Amazonas, Jaiza Maria Fraxe, o local onde estão armazenadas as doses da vacina contra a Covid-19. Também foram repassadas informações sobre a distribuição do imunizante aos municípios do estado.

A juíza foi recebida pelos técnicos do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS-AM. Durante a visita, a juíza constatou quais são os protocolos utilizados para o armazenamento da vacina, bem como os critérios que a fundação segue para a distribuição.

Após a visita e apresentação de dados, a juíza avaliou que os dados informados foram esclarecedores, e orientou a FVS-AM a manter atualizadas as informações sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Os dados sobre vacinação são consolidados pela FVS-AM a partir das informações enviadas pelos municípios.

As doses recebidas do Ministério da Saúde, no último dia 18 de janeiro, estão sendo distribuídas a todos os municípios do Estado. O estoque mantido nos contêineres frigorificados, localizados na FVS-AM, é referente à reserva técnica de vacinas e às doses para a segunda aplicação, as quais serão encaminhadas aos municípios que não têm estrutura para armazená-las.

*Com informação da Assessoria de Imprensa