FVS-AM realiza reunião integrada para reforçar medidas preventivas e ações de controle da dengue no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) realizou nesta quinta-feira (25/03), a 1ª Reunião Integrada sobre o Atual Cenário Epidemiológico da Dengue no Amazonas, com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA-Manaus) e Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/FVS-AM), além dos técnicos dos Departamentos da Vigilância Epidemiológica (DVE) e Vigilância Ambiental (DVA).

Continua depois da Publicidade

Na ocasião, a chefe do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA-FVS), Adriana Elias, ressaltou a importância de elaborar estratégias de vigilância, para adoção de medidas preventivas e ações de controle da doença no Amazonas.

“Estamos em plena sazonalidade da doença, caracterizada pelo período chuvoso no estado. E nesse sentido, é esperado o crescimento de casos de dengue. É importante reforçar e orientar os profissionais de saúde dos municípios para intensificar as ações de educação em saúde junto à população, quanto às ações de combate ao mosquito”, disse Adriana.

De acordo com o último o Boletim Epidemiológico emitido pela FVS-AM sobre Arboviroses, de janeiro a março de 2021, foram notificados 3.991 casos de dengue no Amazonas, contra 4.135 casos notificados no mesmo período do ano passado, o que representa uma redução de 3%.

Continua depois da Publicidade

Prevenção – A melhor forma de prevenção é eliminar depósitos com água parada. Em Manaus, focos de criadouros podem ser denunciados por meio do Disk Saúde 0800- 280- 8280, de segunda a sexta-feira.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, incluindo o monitoramento de indicadores de doenças, como a dengue, por meio da Gerência de Doenças de Transmissão Vetorial – Dengue, inserido no Departamento de Vigilância Ambiental (DVA/FVS-AM). A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, em Manaus.

Continua depois da Publicidade

*Com informação da Assessoria de Imprensa