FVS informa a aplicação de 274.170 doses de vacina contra Covid-19 até esta quinta-feira (25/02)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 274.170 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira (25/02), sendo 233.988 de primeira dose e 40.182 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3aTsndS.

Continua depois da Publicidade

O Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra Covid-19 no Amazonas, desenvolvido pela FVS-AM, com base nas orientações do Ministério da Saúde (MS), prevê que, até esta fase da vacinação, sejam contempladas pessoas que estejam nos seguintes grupos prioritários: povos indígenas vivendo em terras indígenas; trabalhadores de saúde; pessoas de 80 anos ou mais; pessoas de 75 a 79 anos; pessoas de 70 a 74 anos; pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas com institucionalizadas com deficiência.

As informações consolidadas pela FVS-AM são de responsabilidade das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades. Neste balanço, três cidades não enviaram a informação, são essas: Codajás, Itapiranga e Tonantins.

Doses aplicadas por município – Conforme dados gerenciados pela FVS-AM, e informados pelas secretarias municipais de saúde de cada cidade do Amazonas, até esta quinta-feira (25/02), foram aplicadas as seguintes quantidade considerando a 1ª e 2ª dose por município do estado: Manaus (128.000); Benjamin Constant (10.914); Tabatinga (10.519); São Gabriel da Cachoeira (9.224); Autazes (7.819); São Paulo de Olivença (7.502); Santo Antônio do Içá (6.161); Borba (5.365); Parintins (4.950); Itacoatiara (4.842); Tefé (4.182); Manacapuru (4.130); Barreirinha (3.714); Lábrea (3.619); Santa Isabel do Rio Negro (3.114); Manicoré (3.093); Maués (2.988); Coari (2.971); Humaitá (2.931); Atalaia do Norte (2.854); Amaturá (2.749); Jutaí (2.378); Eirunepé (2.007); Careiro da Várzea (1.959); Careiro (1.748); Iranduba (1.744); Boca do Acre (1.738); Nhamundá (1.657); Rio Preto da Eva (1.635); Alvarães (1.542); Tonantins (1.409); Presidente Figueiredo (1.300); Envira (1.220); Carauari (1.174); Tapauá (1.136); Nova Olinda do Norte (1.136); Urucará (1.105); Fonte Boa (1.091); Barcelos (1.048); Pauini (997); Maraã (991); Urucurituba (916); Novo Aripuanã (873); Anamã (770); Itamarati (755); Beruri (755); Manaquiri (754); Boa Vista do Ramos (733); Uarini (727); Silves (704); Canutama (676); Novo Airão (645); Ipixuna (626); Japurá (614); Anori (592); Guajará (559); Apuí (541); Caapiranga (498); São Sebastião do Uatumã (478); Codajás (471); Itapiranga (450) e Juruá (377).

Continua depois da Publicidade

Doses aplicadas por grupo prioritário geral – Trabalhadores da saúde – 79.363 de 1ª dose e 19.829 de 2ª dose; indígenas- 58.047 de 1ª dose e 19.048 de 2ª dose; pessoas com mais de 80 anos – 31.162 de 1ª dose e 508 de 2ª dose; pessoas de 75 a 79 anos – 26.915 de 1ª dose e 360 de 2ª dose; pessoas de 70 a 74 anos – 38.270 de 1ª dose e 279 de 2ª dose; pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais – 189 de 1ª dose e 158 de 2ª dose e pessoas institucionalizadas com deficiência – 42 de 1ª dose.

Distribuição – Até o momento o Amazonas recebeu 675.620 doses de vacina contra a Covid-19. Dessas, 554.670 doses entregues e 119.734 doses a serem entregues. Mais informações acesse https://bit.ly/3owHiPU.

Continua depois da Publicidade

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção a doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM). A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551. O contato telefônico do PNI/FVS-AM são 92-2129-2500 e 2129-2502.

*Com informação da Assessoria de Imprensa