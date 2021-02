Governo do Amazonas conclui obras da UTI Neonatal da Maternidade Balbina Mestrinho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu a reforma e ampliação da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) da Maternidade Balbina Mestrinho, situada no bairro da Praça 14, zona sul de Manaus. Esta foi a última etapa das obras realizadas na maternidade, considerada referência para gravidez de alto risco.

A nova Utin da Balbina Mestrinho contempla um posto de enfermagem, um novo sistema de climatização, vestiários, banheiros, recepção e salas de atividades, bem como coleta de leite, esterilização e conforto médico. Além disso, a unidade teve a capacidade ampliada de 10 para 24 leitos.

Inserida no Programa de Obras Hospitalares, que realiza melhorias em todas as unidades de saúde da rede estadual, essa obra trouxe inúmeros benefícios para a saúde pública, dentre os quais maior velocidade no atendimento médico, aumento na capacidade de atendimento e, principalmente, um ambiente com maior conforto para bebês, mães e pais.

O Governo do Amazonas determinou à Seinfra a realização das obras de modernização e ampliação dos espaços e de ampliação no número de leitos da Balbina Mestrinho levando em conta que um hospital dedicado ao atendimento materno-infantil deve dispensar atenção especial a mães, pais e seus bebês. Os serviços realizados na unidade demonstram a preocupação do Governo do Amazonas com a humanização da saúde pública.

Antes da UTI Neonatal, a Seinfra já havia entregado a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (Ucinca); e a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (Ucinco), que teve a capacidade de atendimento ampliada de 18 para 24 leitos.

