Governo do Amazonas já entregou mais de 61 mil doses da CoronaVac para capital e interior

Redação AM POST

O Governo do Amazonas entregou, nesta segunda-feira (08/02), 61.260 doses da CoronaVac repassadas pelo Governo Federal. A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) fez a distribuição dos insumos para Coari, Apuí e Manaus. A capital concentra a maior reserva do insumo e recebeu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, (Semsa), o total de 59.210 doses.

O novo lote de 96.200 vacinas enviadas pelo Governo Federal para o Amazonas chegou à capital neste domingo (07/02). Os imunizantes seguiram do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes direto para a FVS, local de armazenamento das doses. Imediatamente, após a chegada, as equipes do órgão começaram a organizar o cronograma de distribuição das vacinas para os 62 municípios do Amazonas.

A distribuição da nova remessa da CoronaVac iniciou na manhã de hoje com a entrega de 1.670 doses para Coari, primeiro município a receber as vacinas. Em seguida, Apuí recebeu o quantitativo de 380. A agenda encerrou durante a tarde, com o repasse de 59.210 doses para Manaus, município com a maior reserva de doses da CoronaVac. As vacinas da capital foram encaminhadas para o Distrito de Saúde Oeste da Semsa.

A enfermeira do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, Ângela Desirée, afirma que todos os municípios já foram informados da distribuição das doses e agora trabalham na logística de envio.

“Cada município é responsável por essa logística e a segurança da vacina. Então, à medida que eles se organizam e confirmam como vão levar a vacina, eles entram em contato com antecedência de 24 horas, agendam e aí no dia e horário o representante oficial do município vem e recebe com a escolta”.

As doses entregues nesta quarta remessa completarão a imunização de 100% dos trabalhadores da saúde do Amazonas e de idosos acima dos 70 anos.

Agenda – Conforme o cronograma da FVS, oito municípios estão agendados para retirada de 4.030 doses nesta terça-feira (09/02):

Silves (220 doses)

Careiro (580 doses)

Juruá (150 doses)

Boa Vista do Ramos (270 doses)

Manacapuru (1.700 doses)

Manaquiri (350 doses)

Nhamundá (460 doses)

Novo Airão (300 doses)

*Com informação da Assessoria de Imprensa