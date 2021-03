Hospital Delphina Aziz abre mais dez leitos de UTI

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas abriu, nesta segunda-feira (01/03), mais 10 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Delphina Aziz, unidade referência para o tratamento de pacientes com a Covid-19.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, com o Plano de Contingência para o enfrentamento da Covid-19, desde o início da pandemia, o hospital aumentou sua capacidade de atendimento em mais de 244%, passando a contar, a partir de hoje, com 170 leitos de UTI exclusivos para Covid-19, além de 291 leitos clínicos.

“Só aqui no Hospital Delphina Aziz, saltamos de 50 leitos de UTI, antes da pandemia, para os 170 atuais. Com abertura desses novos leitos de UTI, o hospital passa a contabilizar 461 leitos, nesse momento, exclusivos para atendimentos a pacientes com covid-19”, ressalta o secretário. No início de 2020, o hospital contava com 134 leitos totais.

De acordo com o diretor executivo do hospital, José Luiz Gasparini, esse número é bastante expressivo e irá ajudar no atendimento da população amazonense. “Estamos com a estrutura assistencial funcionando em sua totalidade, são 170 leitos de UTI e 291 leitos clínicos, com equipe multiprofissional 24h, e os novos leitos já estão ajudando a reduzir a espera de quem está aguardando UTI”, disse.

O Hospital Delphina Aziz está sob gestão assistencial do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humanos (INDSH), desde abril de 2019. Hoje, o hospital está entre os três maiores no Brasil, em número de leitos de UTI para tratamento da covid-19.

O INDSH tem implantado, desde o início da pandemia, todos os protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento da doença.

