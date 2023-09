HPS 28 de Agosto esclarece mitos e verdades sobre a doação de órgãos

No Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado neste 27 de setembro, o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, unidade ligada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), tira dúvidas sobre o processo de doação de órgãos e tecidos. Apesar da ampliação da discussão sobre o assunto nos últimos anos, o assunto ainda é polêmico e de difícil entendimento, resultando em uma alta taxa de rejeição por parte das famílias, segundo dados do Ministério da Saúde.

A enfermeira Laurinete Brasil, coordenadora da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), do HPS 28 de Agosto, explicou alguns mitos e verdades sobre o tema, identificando motivos para a recusa. “Estamos reforçando durante esta semana a importância do gesto de doar, e para isso, sabemos que é necessário tirar as dúvidas da população”, observa a coordenadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas o que é Mito e Verdade no processo de doação de órgãos?

Começando com a verdade sobre o que muitos acreditam em relação a deixar um documento por escrito autorizando o ato, Laurinete Brasil esclarece que, na verdade, para ser um doador, basta avisar os familiares de primeiro ou segundo grau (pai, filho, irmãos, avós, cônjuges), pois serão eles que assinarão o documento autorizando a doação dos órgãos e tecidos. “O familiar é quem autoriza, independentemente da existência de documento escrito, quando em vida, do possível doador”, explica.

Outro dos vários questionamentos é se a doação de órgãos deixa o corpo deformado. “Os órgãos e tecidos doados são removidos por meio de uma cirurgia. Portanto, a doação não desfigura o corpo, ou seja, é um mito que precisa ser esclarecido”, diz a enfermeira.

Um fator verdadeiro é que um único doador de órgãos e tecidos pode beneficiar pelo menos 10 pessoas que aguardam por um transplante dessa natureza. E, é mito dizer que idosos, até 65 anos, não podem ser considerados potenciais doadores, dependendo da saúde e condição física, podem ser doadores sim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muita gente, também, ainda tem dúvidas sobre os órgãos e tecidos que podem ser doados, então, reforço que são: coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, intestinos, pele (camada superficial), ossos, válvulas cardíacas e córneas”, diz Laurinete.

Para a enfermeira, é importante dar ciência de que há dois tipos de doadores: o vivo e o falecido. “O vivo pode ser qualquer pessoa saudável que concorde com a doação, que pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea e parte do pulmão. Pela lei, parentes até quarto grau e cônjuges podem ser doadores. E os pacientes em UTI, vítimas de morte encefálica, traumatismo craniano ou AVC, têm a retirada dos órgãos realizada em um centro cirúrgico como qualquer outra cirurgia”, esclarece.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O HPS 28 de Agosto conta com uma equipe de plantão no CIHDOTT para esclarecer essas e outras dúvidas sobre a doação de órgãos. Especialmente esta semana, em que se evidencia ainda mais a ação no âmbito nacional, a unidade está reforçando o trabalho de conscientização e sensibilização junto aos funcionários, pacientes e acompanhantes.

Redação AM POST