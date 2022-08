Jovem com varíola dos macacos tem mais de 200 lesões no corpo

Um jovem de 19 anos infectado com a varíola dos macacos tem mais de 200 lesões no corpo. Pela gravidade das lesões, ele está internado no Hospital Emílio Ribas, referência em infectologia, localizado na Zona Oeste de São Paulo.

A cidade de São Paulo tem 879 pessoas com a doença, o maior número de casos no estado, que tem 1.184 casos. Na capital, são 10 casos em adolescentes e 3 em crianças.

O rapaz, que prefere não se identificar, disse que começou a ter dor de cabeça e febre dois dias antes das lesões aparecerem, mas acho que fosse uma gripe.

“Começou a aparecer uma [ferida] aqui na minha testa, no meu couro cabeludo, na minha mão. Aí quando espalhou pelo resto do corpo vi que era uma coisa mais séria e fui até o médico”

Inicialmente, no atendimento, os médicos chegaram a desconfiar de catapora, já que ele nunca tinha tido a doença. Mas, como as lesões foram piorando e começaram a aparecer até no rosto, ele foi orientado a fazer o teste da varíola das macacos, o que confirmou o diagnóstico.

O jovem contou que seus dois irmãos, de 14 e 18 anos, também pegaram a doença.

“Meu irmão anda por aqui só, na cidade, e minha irmã também, estava em casa e não sai. A gente não tem ideia de onde pegou”.

Os irmãos estão em casa com sintomas leves, e não precisaram de internação.

*Com informações do G1