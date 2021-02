Mais 11 pacientes passam pelo “corredor da vitória” no HPS Delphina Aziz

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Hospital Pronto-Socorro Delphina Aziz, localizado na zona norte de Manaus, liberou mais 11 pacientes que estavam internados na enfermaria de campanha, na tarde desta sexta-feira (05/02). O hospital, referência no tratamento da covid-19 no Estado, é o que possui o maior índice de recuperados, até a tarde de hoje, com as altas registradas, a unidade hospitalar chegou a 4.362 pacientes recuperados.

Maria Cristina, de 46 anos, é autônoma e também é uma das “vitoriosas”. Ela conta como é a sensação de vencer a covid-19, depois de passar cinco dias internada no hospital: “o sentimento é de gratidão, primeiramente a Deus, pela nova oportunidade de vida. Sou muito grata a toda equipe do Delphina, se não fosse eles com todo amor, carinho e atenção conosco, talvez a gente não conseguisse”, comemora a autônoma.

Transferida do SPA Coroado, a médica psiquiatra Cândida Garcia conta que foi muito bem atendida no hospital e que a vida pós-covid será diferente. “O mundo continua lá fora, me esperando para trabalhar, me esperando para viver com mais consciência, falar mais que não é uma gripezinha e que temos que nos cuidar, porque assim estaremos cuidando do outro”, refletiu a médica que passou seis dias internadas pelo vírus.

Recuperados – Segundo o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), no estado do Amazonas, 234.412 pessoas já se recuperaram da covid-19, exclui-se desse cálculo pacientes, que ao longo da doença, trataram-se em casa.

Desafogo – A enfermaria de campanha do Hospital Delphina Aziz, inaugurada no dia 27/01, tem ajudado no tratamento de paciente em estágio final da doença. Com 57 leitos, a estrutura montada pelo Exército tem ajudado no desafogo de alas mais complexas, liberando espaço para mais atendimentos.

