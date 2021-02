Mais nove pacientes com Covid-19 são transferidos de Parintins para Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mais nove pacientes com Covid-19 foram transferidos do município de Parintins (distante 369km da capital) para Manaus, na tarde desta quarta-feira (17/02), onde darão continuidade ao tratamento. A ação faz parte da iniciativa do Governo do Amazonas para melhorar o fluxo de atendimento das unidades de saúde no interior, no combate à pandemia.

A aeronave com os pacientes pousou na base da Força Aérea Brasileira (FAB), no Aeroporto Ponta Pelada, zona sul de Manaus, por volta das 17h30. Inicialmente, eles estavam internados em leitos destinados a pacientes com Covid-19, no Hospital Jofre Cohen, em Parintins.

Em ambulâncias, o grupo seguiu para o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, localizado no bairro Santa Etelvina, zona norte, onde seguirão internados em leitos clínicos.

Antes da decolagem, as nove pessoas transferidas passaram por uma avaliação médica, que atestou as condições de saúde necessárias para o procedimento. O traslado foi feito a bordo de um avião militar modelo C-99, adaptado para garantir total segurança aos enfermos durante o trajeto. Toda a logística é realizada com apoio da Casa Militar.

Transferências – Esta é a segunda transferência de pacientes com Covid-19 de Parintins para Manaus. No último sábado (13/02), o Governo do Estado transferiu 13 pessoas do município para a capital. Ambos os grupos estão recebendo assistência no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz. No total, são 47 pacientes transferidos pelo Governo do Amazonas do interior para Manaus.

