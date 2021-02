Médicos contratados em edital emergencial iniciam atividades na rede municipal de saúde

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus está recebendo o reforço de profissionais do programa Mais Médicos pelo Brasil, do governo federal, para as ações de combate à Covid-19, na capital amazonense. Na manhã desta sexta-feira, 12/2, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou o acolhimento dos 26 primeiros médicos do programa, contratados para reforçar o atendimento nas unidades de saúde da rede municipal.

Coordenada pela Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap), a atividade foi realizada de forma virtual, mantendo o distanciamento, medida preventiva ao contágio pelo novo coronavírus.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, abriu a programação dando boas-vindas aos profissionais, com uma breve contextualização do atual cenário da saúde em Manaus, além de agradecer aos médicos por aceitarem o desafio de ajudar a cuidar da população local.

“Reforçar o atendimento na rede municipal de saúde é um dos objetivos do prefeito David Almeida, assim iremos garantir a assistência que a população precisa. Esses médicos darão uma contribuição valiosa para a nossa cidade”, enfatiza.

Durante o acolhimento, técnicos da Semsa repassaram aos médicos informações sobre o funcionamento da rede de atenção à saúde em Manaus, o cenário epidemiológico e as orientações sobre o manejo dos pacientes com diagnóstico de Covid-19. Os médicos também tiveram a oportunidade de pedir informações adicionais e tirar dúvidas.

“É importante que eles tenham essas informações sobre como estamos trabalhando, como os fluxos estão organizados para que eles possam trabalhar alinhados com as equipes das unidades de saúde, dando segurança ao paciente e garantindo a resolutividade do atendimento”, destaca Shádia.

Ela ressalta que a contratação desses médicos foi a estratégia adotada pelo governo federal, por parte do Ministério da Saúde, como parte das ações de enfrentamento à pandemia na capital do Amazonas. Foram abertas 108 vagas para contratação de médicos, para atuarem em Manaus. Até o momento, apenas 26 médicos tiveram suas contratações homologadas pelo órgão. Esses profissionais são remunerados pelo governo federal, e a Semsa, em contrapartida, paga os auxílios moradia e alimentação.

*Com informação da Assessoria de Imprensa