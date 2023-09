Ministério da Saúde descarta nova variante como causa do aumento de casos de COVID-19 no Brasil

O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (5) que não é possível atribuir o aumento nos casos de COVID-19 no país à nova variante EG.5, conhecida como Eris. De acordo com dados divulgados pela pasta, houve um aumento de 6% no número de casos confirmados de COVID-19 na comparação entre as semanas epidemiológicas 31 (de 30 de julho a 5 de agosto) e 32 (de 6 a 12 de agosto). No entanto, o Ministério ressaltou que essa elevação está dentro do esperado para este período do ano, quando as infecções respiratórias costumam aumentar.

A pasta também destacou que até o momento foram notificados apenas quatro casos da nova variante EG.5 no Brasil: dois em São Paulo, um no Distrito Federal e um no Rio de Janeiro.

O Ministério da Saúde reforçou que a vacinação continua sendo a medida mais eficaz para prevenir casos graves da doença e reiterou a importância das medidas de prevenção, como o uso de máscaras em locais fechados, com aglomerações ou má ventilação, bem como o isolamento de pacientes infectados.

Além disso, o Ministério informou que a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) está disponibilizando gratuitamente o antiviral nirmatrelvir/ritonavir para o tratamento da infecção pelo vírus assim que os sintomas aparecem e há confirmação de teste positivo em pessoas dos grupos de risco.

O aumento recente nos casos de COVID-19 no Brasil tem sido observado tanto em dados da rede particular de saúde complementar quanto em informações do Instituto Todos Pela Saúde, que utiliza dados de laboratórios renomados. A suspeita é que essa alta possa estar relacionada à chegada da nova variante EG.5 no país, embora seja necessário realizar mais sequenciamento genômico para confirmar essa conexão.

O virologista e pesquisador do Instituto Todos Pela Saúde, Anderson Fernandes de Brito, enfatizou que a vacinação continua sendo a melhor maneira de proteger-se contra a COVID-19.

Agência Brasil