Saúde

Nem salada, nem jejum: alimentos gordurosos que podem acelerar o emagrecimento

Gorduras boas ajudam na saciedade e no funcionamento do metabolismo

Por michael

13/08/2025 às 15:08

alimentos gordurosos que ajudam

Gorduras boas ajudam na saciedade e no funcionamento do metabolismo – Foto: freepik

Saúde – Ao contrário do que muitos imaginam, incluir alimentos ricos em gorduras na dieta pode, sim, contribuir para o emagrecimento, desde que sejam as chamadas gorduras boas. Essas gorduras, conhecidas como insaturadas, exercem funções essenciais no organismo, promovendo energia, saciedade e equilíbrio hormonal.

De acordo com o nutricionista Guilherme Lopes, do grupo Mantevida, a ideia de que toda gordura engorda e prejudica a saúde é um mito. “O consumo moderado e consciente de gorduras boas pode ser um grande aliado na perda de peso sustentável”, afirma.

O que são as gorduras boas e onde encontrá-las

As gorduras boas são divididas em dois grandes grupos: monoinsaturadas e poli-insaturadas. Elas ajudam a reduzir inflamações, manter o bom funcionamento do metabolismo e fornecer energia de forma equilibrada. Entre os principais alimentos que as contêm estão:

  • Abacate

  • Nozes, amêndoas e castanhas

  • Sementes como chia e linhaça

  • Azeite de oliva extravirgem

  • Óleo de coco

  • Peixes gordurosos como salmão, sardinha e atum

Consumidos nas porções adequadas, esses alimentos não apenas auxiliam na perda de peso, mas também protegem a saúde cardiovascular e melhoram a função cerebral.

Como inserir na dieta sem exageros

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a ingestão total de gordura não ultrapasse 30% das calorias diárias. Para aproveitar os benefícios das gorduras boas sem excessos, é importante planejar as refeições e ajustar o tamanho das porções.

“Distribuir as fontes de gordura ao longo do dia e combiná-las com proteínas magras, fibras e vegetais é a chave para um emagrecimento saudável”, orienta Lopes. Ele alerta que frituras e alimentos ultraprocessados devem ser evitados, pois carregam gorduras prejudiciais e calorias extras.

Veja também: 6 fatos científicos sobre os benefícios da alimentação vegana

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

