O que a psicologia diz sobre quem conversa com pets como se fossem humanos

Saúde – Conversar com seu pet pode parecer apenas uma mania carinhosa, mas para a psicologia, é um comportamento que diz muito sobre quem somos. Seja dando conselhos a um gato, desabafando com um cachorro ou até trocando “palavras” com um peixe no aquário, essa prática é mais comum, e mais significativa, do que parece.

Segundo especialistas, transformar os animais de estimação em confidentes está diretamente ligado a habilidades emocionais e sociais importantes, que vão muito além do amor pelos bichos.

Alta empatia e conexão afetiva

Quem conversa com seus pets costuma ter uma percepção aguçada dos sinais emocionais, tanto dos animais quanto das pessoas. Ao notar um cachorro agitado, por exemplo, tende a usar palavras suaves para acalmá-lo, demonstrando cuidado e atenção que também se refletem nas relações humanas.

Inteligência emocional desenvolvida

Compreender o medo de um gato ou o desconforto de um cão e reagir com acolhimento é um exercício de leitura emocional. Ao falar com os animais, a pessoa pratica essa habilidade, fortalecendo sua capacidade de lidar com diferentes estados de humor, próprios e alheios.

Conforto e companhia

Mesmo sem receber respostas verbais, conversar com os pets traz sensação de presença e acolhimento, ajudando a aliviar sentimentos de solidão e criando um vínculo emocional único.

Criatividade em ação

Dar voz ao seu animal ou criar “diálogos” com ele é sinal de uma mente imaginativa. Pesquisas mostram que verbalizar ideias, mesmo sem um ouvinte humano, pode estimular o raciocínio e a criatividade.

Atenção plena e bem-estar

Falar com animais também é uma forma de praticar o mindfulness. A interação com os pets estimula o foco no momento presente e pode ajudar na redução do estresse.

Instinto cuidador e autenticidade

De acordo com o Portal Catraca Livre, atribuir uma personalidade ao animal revela não apenas carinho, mas uma capacidade de cuidado que vai além do físico, alcançando o emocional. Além disso, a ausência de julgamentos por parte dos bichos cria um espaço seguro para expressar sentimentos e pensamentos livremente.

Longe de ser “coisa de gente doida”, como muitos ainda acreditam, conversar com pets é uma prática saudável e reconhecida pela psicologia como uma forma de autorregulação emocional, conexão afetiva e até autoconhecimento.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.