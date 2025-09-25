O que acontece no seu corpo quando você come ovo todo dia

Saúde – Durante muito tempo, o ovo foi visto com cautela por causa do seu teor de colesterol. No entanto, evidências mais recentes sugerem que, sozinho, ele não representa um risco significativo para o coração, sobretudo se estiver inserido em uma dieta equilibrada. O colesterol é uma molécula essencial: participa da estrutura das células, da produção de hormônios e da síntese de vitamina D.

Benefícios nutricionais do consumo diário

Consumir ovos regularmente pode trazer vantagens importantes:

Proteína completa e saciedade : o ovo contém todos os aminoácidos essenciais, contribuindo para sensação de saciedade e preservação da massa muscular.

Vitaminas e minerais : é fonte de vitaminas A, D e E, selênio, ferro, colina e antioxidantes como luteína e zeaxantina, que protegem a saúde ocular.

Baixo impacto no colesterol dietético : estudos mostram que as gorduras saturadas têm um efeito mais prejudicial sobre os níveis de colesterol sanguíneo do que o colesterol presente no ovo.

Quantidade ideal e restrições

Especialistas consultados indicam que é razoável consumir 1 a 2 ovos por dia, desde que a pessoa não tenha condições de saúde que demandem restrição — como colesterol muito elevado, doenças cardíacas ou fatores de risco múltiplos. Para pessoas nessas condições, recomenda-se moderação e acompanhamento médico.

Associações internacionais recomendam que não se foque tanto em número absoluto de ovos, mas sim na qualidade da alimentação global, balanceando com vegetais, grãos integrais e evitando alimentos ricos em gorduras saturadas.

Atenção aos riscos e exames

O consumo de colesterol dietético alto nem sempre gera alterações visíveis, portanto, é importante fazer exames regulares para monitorar o colesterol no sangue. Doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte e estão associadas a níveis elevados de colesterol LDL (“ruim”).

Segundo o Portal Viva Bem, fatores como genética, dieta rica em gorduras ruins, sedentarismo e sobrepeso influenciam esse cenário. Em muitos casos, pessoas com alimentação pouco saudável ou predisposições genéticas podem ter um impacto mais negativo com consumo abundante de ovos.