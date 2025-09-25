A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Saúde

O que acontece no seu corpo quando você come ovo todo dia

Nutrientes essenciais e mitos sobre colesterol

Por Mayara Leite - Redatora Seo On

25/09/2025 às 11:24 - Atualizado em 25/09/2025 às 11:55

Ver resumo
comer ovo todo dia

O que acontece no seu corpo quando você come ovo todo dia – Foto: freepik

Saúde – Durante muito tempo, o ovo foi visto com cautela por causa do seu teor de colesterol. No entanto, evidências mais recentes sugerem que, sozinho, ele não representa um risco significativo para o coração, sobretudo se estiver inserido em uma dieta equilibrada. O colesterol é uma molécula essencial: participa da estrutura das células, da produção de hormônios e da síntese de vitamina D.

PUBLICIDADE

Benefícios nutricionais do consumo diário

Consumir ovos regularmente pode trazer vantagens importantes:

  • Proteína completa e saciedade: o ovo contém todos os aminoácidos essenciais, contribuindo para sensação de saciedade e preservação da massa muscular.
  • Vitaminas e minerais: é fonte de vitaminas A, D e E, selênio, ferro, colina e antioxidantes como luteína e zeaxantina, que protegem a saúde ocular.
  • Baixo impacto no colesterol dietético: estudos mostram que as gorduras saturadas têm um efeito mais prejudicial sobre os níveis de colesterol sanguíneo do que o colesterol presente no ovo.

Quantidade ideal e restrições

Especialistas consultados indicam que é razoável consumir 1 a 2 ovos por dia, desde que a pessoa não tenha condições de saúde que demandem restrição — como colesterol muito elevado, doenças cardíacas ou fatores de risco múltiplos. Para pessoas nessas condições, recomenda-se moderação e acompanhamento médico.

PUBLICIDADE

Associações internacionais recomendam que não se foque tanto em número absoluto de ovos, mas sim na qualidade da alimentação global, balanceando com vegetais, grãos integrais e evitando alimentos ricos em gorduras saturadas.

Atenção aos riscos e exames

O consumo de colesterol dietético alto nem sempre gera alterações visíveis, portanto, é importante fazer exames regulares para monitorar o colesterol no sangue. Doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte e estão associadas a níveis elevados de colesterol LDL (“ruim”).

Segundo o Portal Viva Bem, fatores como genética, dieta rica em gorduras ruins, sedentarismo e sobrepeso influenciam esse cenário. Em muitos casos, pessoas com alimentação pouco saudável ou predisposições genéticas podem ter um impacto mais negativo com consumo abundante de ovos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Curiosidades

Novo dinossauro é descoberto na Argentina com osso de crocodilo na boca

Joaquínraptor casali: o gigante carnívoro que reinou na Patagônia

há 1 minuto

Saúde

Paracetamol na gravidez causa autismo? O que os maiores estudos dizem

Alegações recentes e reação da comunidade científica

há 11 minutos

Curiosidades

Tomografia revela detalhes inéditos de fóssil de dicinodonte encontrado no Brasil

Descobrindo o interior do crânio do Rastodon, animal pré-histórico de 260 milhões de anos

há 17 minutos

Polícia

Irmãos são presos por matarem, com uma facada no pescoço, homem que tentou apartar briga em Manaus

Os dois tentaram fugir para o Pará mas foram capturados dentro de uma embarcação.

há 17 minutos

Amazonas

Ex-vereador Arnoud Lucas denuncia supostas irregularidades em concurso da Câmara de Itacoatiara

No documento, Arnoud relata possíveis irregularidades na dispensa de licitação para contratação da banca.

há 25 minutos