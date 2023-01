Obesidade em idosos: Saiba como identificar e melhorar a saúde na terceira idade

Redação AM POST

A obesidade na terceira idade pode trazer sérias consequências para a saúde, como a aceleração de doenças degenerativas. Com isso, é essencial que o idoso cuide do corpo para ter uma velhice saudável. A Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) orienta sobre os cuidados que a terceira idade precisa ter para evitar futuras doenças.

Continua depois da Publicidade

A obesidade é o excesso de peso ou o acúmulo de gordura no corpo. De acordo com a nutricionista e gerontóloga da SES, Maria Alice de Albuquerque, a maior causa da obesidade é a diminuição no ritmo das atividades diárias e a má-alimentação, como consumo excessivo de alimentos industrializados e processados, com excesso de açúcar e sódio.

“Na maioria das vezes o idoso permanece só em casa. Pela praticidade, ele se alimenta de comidas prontas. Também tem aqueles idosos que ajudam nas despesas da casa e gastam a metade do dinheiro com remédios e a alimentação fica no esquecimento. Tudo isso contribui para o ganho de peso do idoso”, explicou.

Ainda segundo a nutricionista, a forma mais precisa de diagnosticar a obesidade é calculando o índice de massa corporal, conhecido como IMC. O IMC é calculado como o peso corporal dividido pela altura ao quadrado: IMC = peso (em kg)/ altura (em metros) 2. “O normal é de 22 a 27, tem essa diferença, ele é considerado obeso quando ultrapassa 27 de IMC. O ideal é que o idoso procure um profissional de saúde”, disse.

Continua depois da Publicidade

Doenças relacionadas à obesidade

A obesidade em idosos também pode favorecer o aparecimento de doenças ou a piora de algumas delas, como aumento do risco de ter ou agravar quadros de doenças relacionadas à demência, como Alzheimer, Parkinson, entre outras.

Continua depois da Publicidade

O aumento do colesterol, que favorece o AVC e infarto, diabetes, hipertensão, apneia do sono, artrose e insuficiência renal estão no pacote das doenças que podem surgir com o aumento de peso.

Prevenção

Continua depois da Publicidade

De acordo com a SES, a prática de atividade física supervisionada e uma dieta saudável são maneiras simples e eficazes para se prevenir o ganho excessivo de peso. A atividade física proporciona maior força, vigor e liberdade de movimento. Além disso, é a melhor forma de fortificar os ossos e músculos.