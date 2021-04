Os alimentos e a relação com a covid neste tempo de isolamento social

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O sistema imunológico é responsável pela defesa do organismo, ele atua contra invasores externos, que podem ser bactérias, fungos ou vírus. Quando esse sistema é afetado, as chances de contrair algum desses microrganismos são grandes.

De acordo com o atual estado de pandemia da Covid-19, especialistas recomendam que o cuidado com a imunidade e algumas práticas possam ser essenciais para ajudar nessa prevenção.

No entanto, é importante frisar que não existe nenhum alimento ou vitamina capaz de combater o novo coronavírus, porém alguns alimentos que ingerimos podem fortalecer o nosso sistema imunológico.

O bom funcionamento do sistema imunológico ajuda a combater infecções, mas não dificulta a contaminação em si. Ajudando nosso organismo a se defender da infecção. Muitas vitaminas e sais minerais exercem ação antiviral e todas podem ser encontradas em alimentos que devem ser prioridade nesse momento.

De acordo com o nutricionista, Gabriel Oliveira, “A alimentação precisa ser fortalecida com alimentos que ajudam na imunidade. Os alimentos tem papel fundamental no fortalecimento da imunidade, então é muito importante que tenhamos uma alimentação rica em nutrientes, vitaminas e minerais. Algumas específicas como vitamina C, vitamina A, zinco, magnésio, que estão presentes principalmente nos vegetais e frutas, algumas oleaginosas como magnésio, e também em carnes vermelhas e brancas, que a gente vai encontrar uma boa parte de zinco”, explica.

O restaurante Biliskão, localizado R. Vinícius de Souza Lima, 495, Parque Dez de Novembro, recebe consultorias do nutricionista, com o objetivo de prestar um serviço de qualidade para seus clientes sempre pensando numa qualidade de alimentação rica em nutrientes, vitaminas e minerais. Não esquecendo também da orientação em relação aos cuidados para o manuseio dos alimentos na hora da preparação das refeições.

A casa segue todos os protocolos exigidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde), como a disponibilização de álcool em gel em todas as mesas, o aumento do distanciamento de 1,5m entre as mesas (intercalando sim e não), já para os clientes que vão se servir no sef service o estabelecimento disponibiliza luvas descartáveis, os pratos e talheres são esterilizados, os atendentes são capacitados, treinados em relação à covid – 19 e todos usam os EPIs de segurança, há a disponibilização de produtos descartáveis (prato, talheres e copos) caso o cliente queira para se sentir mais seguro, além da casa ter ganhado da Abrasel no Amazonas o selo “Estabelecimento Responsável”, que qualifica como referência de qualidade e capacitação na higienização contra o coronavírus.

Para um dos proprietários do Biliskão, Issac Oliveira, “É de grande importância para o nosso restaurante a consultoria que recebemos, pois buscamos sempre levar para nossos clientes refeições com muita qualidade e desta maneira nosso cliente pode se sentir tranquilo e seguro em vir ao Biliskão com sua família, pois nossa casa segue um rigoroso protocolo de segurança de acordo com as normas exigidas” afirma Issac.

Confira alguns alimentos que podem aumentar a imunidade do organismo:

Frutas cítricas

Frutas cítricas como a laranja, acerola, limão e kiwi aumentam a imunidade do organismo, pois são ricos em vitamina C, um antioxidante poderoso que ajuda a aumentar a resistência do organismo.

Vegetais verde-escuros

Os alimentos de cor verde, como brócolis, couve e espinafre, possuem em sua composição um nutriente chamado ácido fólico. Ele é um dos responsáveis pela produção de glóbulos brancos, que são a defesa do nosso organismo.

Tomate

Além de combater doenças cardiovasculares, o tomate ajuda a jogar fora do organismo os radicais livres e combate o envelhecimento precoce das células.

Oleaginosas

Nozes, amêndoas, óleos vegetais e castanhas são sementes ricas em vitamina E, um potente aliado que ajuda a aumentar a atividade imunológica do organismo, principalmente dos idosos.

Leguminosas

Feijão, lentilha, ervilha e grão de bico também ajudam a aumentar a imunidade do organismo, uma vez que possuem em sua composição uma grande parte de zinco, um nutriente que combate resfriados, gripes e outras doenças que prejudicam o sistema de defesa do corpo.

E água, muita água

A hidratação é fundamental para o funcionamento do corpo, sendo vital para as células do sistema imunológico. Por isso, não espere a sede chegar: mantenha sua garrafinha sempre por perto e beba água várias vezes ao dia. Sua saúde agradece.

