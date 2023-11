Papiloma vírus humano (HPV): entendendo a infecção e seus riscos

Saúde– O Papiloma Vírus Humano, mais conhecido como HPV, é um vírus altamente contagioso e uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo. Existem mais de 100 tipos diferentes de HPV, dos quais cerca de 40 afetam a região genital. Alguns tipos de HPV podem causar verrugas genitais, enquanto outros estão associados a vários tipos de câncer, incluindo o câncer de colo do útero, ânus, orofaringe e pênis.

Transmissão e Sintomas

A transmissão do HPV ocorre principalmente por contato direto com a pele ou mucosas infectadas, geralmente durante relações sexuais, incluindo sexo vaginal, anal e oral. Muitas pessoas infectadas pelo HPV não apresentam sintomas visíveis e podem transmitir o vírus sem saber. Quando presentes, os sintomas incluem verrugas genitais, que podem variar em tamanho e aparência, e lesões pré-cancerosas, detectáveis através de exames específicos.

Diagnóstico e Exames

Para mulheres, o exame de Papanicolau é fundamental na detecção de alterações celulares no colo do útero causadas pelo HPV. Em alguns casos, pode-se realizar o teste específico para HPV. Para homens, não há um exame de rotina para detectar o HPV, mas as verrugas genitais podem ser um indicativo da presença do vírus.

Prevenção e Vacinação

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a infecção por HPV. As vacinas disponíveis protegem contra os tipos de HPV mais comumente associados ao câncer e às verrugas genitais. Recomenda-se a vacinação para meninos e meninas antes do início da atividade sexual. Além da vacinação, o uso de preservativos durante o sexo reduz, mas não elimina completamente, o risco de transmissão do HPV.

Tratamento e Controle

Não existe cura para o HPV, mas muitas infecções são temporárias e desaparecem sem tratamento. O tratamento se concentra em gerenciar os sintomas, como a remoção de verrugas genitais e o acompanhamento de lesões pré-cancerosas. Em casos de lesões associadas ao câncer, tratamentos específicos como cirurgia, radioterapia ou quimioterapia podem ser necessários.

O HPV é um vírus comum com potencial para causar sérios problemas de saúde. A conscientização, prevenção através da vacinação e práticas sexuais seguras são fundamentais para controlar a propagação do HPV e proteger a saúde individual e da comunidade.