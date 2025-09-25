A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Saúde

Paracetamol na gravidez causa autismo? O que os maiores estudos dizem

Alegações recentes e reação da comunidade científica

Por Mayara Leite - Redatora Seo On

25/09/2025 às 12:24

Ver resumo
paracetamol na gravidez e autismo

Paracetamol na gravidez causa autismo? O que os maiores estudos dizem – Foto: freepik

Saúde – Recentemente, surgiram afirmações de que o uso de paracetamol durante a gestação poderia causar autismo em crianças. A declaração ganhou visibilidade após declarações políticas e um alerta regulatório nos Estados Unidos. Entretanto, especialistas médicos, organizações internacionais de saúde e agências reguladoras destacam que não há evidência científica suficiente para confirmar essa relação causal.

PUBLICIDADE

O que mostram os grandes estudos

Diversos estudos investigaram a possibilidade de uma associação entre o paracetamol usado por gestantes e diagnósticos de autismo ou TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade). Um dos mais abrangentes, de 2024, analisou quase 2,5 milhões de crianças nascidas na Suécia entre 1995 e 2019. Comparou dados sobre prescrições, automedicação e diagnósticos. O resultado apontou diferença muito pequena nos índices: cerca de 1,53% entre os expostos versus 1,33% entre os não expostos.

Quando esse estudo fez a análise entre irmãos — uma técnica que ajuda a controlar fatores genéticos e de ambiente familiar — essa diferença desapareceu, sugerindo que os fatores observados podem ser resultado de outros elementos que não o uso do remédio. Outro estudo feito no Japão com cerca de 200 mil crianças também usou o método entre irmãos e obteve resultados semelhantes.

PUBLICIDADE

Limitações e vieses que complicam conclusões

O principal desafio desses estudos é que o paracetamol é um medicamento de uso comum, muitas vezes tomado sem prescrição, e com relatos imprecisos sobre doses e frequência. Muitas pesquisas dependem de questionários, que podem envolver erros de memória ou subestimação.

Além disso, gestantes que usam paracetamol frequentemente têm condições médicas — como dor, febre ou infecções — que também podem afetar o desenvolvimento fetal. Esses fatores tornam difícil separar os efeitos do remédio dos efeitos da condição que motivou seu uso.

O que dizem órgãos de saúde

Agências importantes, como a Organização Mundial da Saúde, reguladoras europeias, associações de obstetrícia e ginecologia, reforçam que até o momento não há evidências confiáveis que mostrem que paracetamol cause autismo. As revisões da literatura apontam que é “improvável que a exposição intrauterina ao paracetamol conceda risco significativo de autismo”, embora se recomende cautela e uso responsável.

Uso consciente com orientação médica

Segundo o Portal Superinteressante, até que haja estudos mais definitivos, o ideal é que gestantes usem paracetamol apenas quando necessário e sempre sob orientação médica. Manter a saúde, reduzir febre e dor quando indicados são prioridades, mas sem alarmismos. A ciência ainda não confirmou que o medicamento cause autismo — mas também não dispensa o cuidado.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Curiosidades

Novo dinossauro é descoberto na Argentina com osso de crocodilo na boca

Joaquínraptor casali: o gigante carnívoro que reinou na Patagônia

há 19 segundos

Curiosidades

Tomografia revela detalhes inéditos de fóssil de dicinodonte encontrado no Brasil

Descobrindo o interior do crânio do Rastodon, animal pré-histórico de 260 milhões de anos

há 16 minutos

Polícia

Irmãos são presos por matarem, com uma facada no pescoço, homem que tentou apartar briga em Manaus

Os dois tentaram fugir para o Pará mas foram capturados dentro de uma embarcação.

há 16 minutos

Amazonas

Ex-vereador Arnoud Lucas denuncia supostas irregularidades em concurso da Câmara de Itacoatiara

No documento, Arnoud relata possíveis irregularidades na dispensa de licitação para contratação da banca.

há 25 minutos

Curiosidades

“Nada monogâmicos”: flagrante inédito registra tubarões-zebra em sexo a três

Estudo revela comportamento raro em espécie ameaçada

há 26 minutos