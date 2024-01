Paraná vê doses insuficientes e pede mais vacinas contra a dengue

A Secretaria de Saúde do Paraná enviou um ofício ao Ministério da Saúde, solicitando um aumento no fornecimento de doses da vacina contra a dengue. Em comunicado oficial, a secretaria destacou que o primeiro lote destinado ao estado abrange apenas 30 municípios, o que é considerado insuficiente diante do cenário epidêmico atual.

Com 16.693 casos confirmados em 279 municípios durante o atual ciclo epidemiológico, o Paraná é o terceiro estado brasileiro com o maior número de casos de dengue. No entanto, em termos de municípios contemplados pela vacina, o estado aparece em quarto lugar, atrás de Goiás (134), Bahia (115) e Mato Grosso do Sul (79).

O comunicado destaca a necessidade urgente de considerar essa realidade para o incremento das doses de vacinação contra a dengue no estado. Até o momento, o número exato de doses adicionais solicitadas não foi divulgado.

O ofício enviado ressalta que o Paraná está preparado para iniciar a imunização contra a dengue a qualquer momento, mesmo antes da previsão inicial do governo federal para fevereiro. O esquema de vacinação contra a dengue consiste em duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. No Paraná, o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com uma estimativa de 86.836 pessoas a serem vacinadas.