Pediatra alerta para os sintomas da gripe em crianças

Redação AM POST

Conhecido como inverno amazônico, os seis primeiros meses do ano são caracterizados por muita chuva e temperaturas baixas nos municípios do Amazonas. A queda nos termômetros é um alerta para as crianças, que ficam suscetíveis a contrair doenças como a gripe. Os responsáveis pelos pequenos devem ficar atentos para os primeiros sintomas da doença a fim de evitar internações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maiton Fredson, pediatra do Hapvida NotreDame Intermédica, alerta que a gripe é uma doença viral, tipicamente do início do ano no Brasil, causada pelo vírus da Influenza. “Dos seus quatro tipos, o influenza A é o maior causador de epidemias. A gripe é uma doença caracterizada por febre, tosse e dores de garganta e no corpo”, disse.

Em alguns casos, a gripe pode vir acompanhada de diarreia, vômitos e desidratação. A Se mal cuidada, a doença pode evoluir e ocasionar diversas complicações como otite, sinusite ou até mesmo pneumonia. “Há situações que podem acometer insuficiência respiratória, podendo levar a internações clínicas”, alertou Mailton.

O tratamento da gripe é basicamente o controle dos sintomas, mas é importante lembrar que o uso de medicamentos sempre deve ser feito mediante orientação médica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vacinação

Ainda segundo o pediatra, o foco deve ser a prevenção da doença visando evitar a contaminação das crianças pelo vírus. “A lavagem das mãos, utilização de máscara, evitar ao máximo aglomeração são alguns exemplos fundamentais para a prevenção da gripe”, orientou.

A vacinação é outro recurso essencial oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) todos os anos. “É muito importante manter a caderneta de vacinação das crianças em dia, assim como a vacinação dos adultos em quem a gripe pode também ter um desfecho muito grave”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Amazonas, a campanha de vacinação contra a Influenza 2023 começou um mês antes do programado pelo Ministério da Saúde. Foram 1,7 milhão de doses da vacina recebidas pelo Governo Federal. A ação acontece entre os dias 27 de março e 31 de maio.

Público-alvo da vacina

O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional e jovens de 12 a 21 anos de idade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

​Sobre o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica

A fusão entre a Hapvida e a NotreDame Intermédica, em fevereiro de 2022, levou à criação do maior grupo de saúde e odontologia do Brasil. A nova empresa, com mais de 68 mil colaboradores, atende cerca de 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, que têm à sua disposição a maior rede própria de atendimento, presente nas cinco regiões do país. Todo o aparato do grupo foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 87 hospitais, 75 prontos atendimentos, 328 clínicas médicas e 271 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Desta combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.