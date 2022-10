Plástica nas pálpebras vai além da estética do rejuvenescimento

Redação AM POST

Os dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) mostram que em um período de 5 anos, a quantidade de homens que buscam cirurgias plásticas aumentou de 72 mil, em 2012, para 276 mil, em 2017, demonstrando a crescente preocupação dos homens com a aparência e a saúde oftalmológica.

O nome do procedimento é a blefaroplastia, procurado pelas mulheres, mas está crescendo entre os homens para tratar não apenas da beleza estética, mas no objetivo de evitar problemas no campo visual.

Segundo o cirurgião ocular, Mauro Brandão, a blefaroplastia é uma cirurgia realizada para retirar o excesso de pele e bolsas de gorduras ao redor do olho na pálpebra superior quanto na inferior. “A importância dessa cirurgia não é apenas uma questão de estética, mas preventiva, ainda mais se for um paciente mais idoso. Uma bolsa com pele e gordura em excesso, poderá provocar danos sérios a visão, ocasionando também cansaço visual e dores de cabeça”, explica.

O médico especialista ainda afirma que a blefaroplastia, é um procedimento simples com incisões minimamente invasivas, podendo ser realizado sob o efeito de anestesia local. “A pálpebra é a mais fina do corpo e a que se regenera mais rápido, deixando pouco e quase nenhuma cicatrização. Antes de tudo é feito uma avaliação pré-operatória no paciente”, disse.

Mauro Brandão, ressalta que os problemas nesta área do olho como as pálpebras, é influenciada pelos maus hábitos por meio do tabagismo, privação de sono e estresse podem desencadear essas marcas por influenciarem diretamente na circulação do corpo todo, inclusive das pálpebras, dilatando os vasos e fazendo com que mais sangue apareça nessa região.

Outro ponto importante que o cirurgião ocular menciona, é o ato de esfregar os olhos e exposição solar inadequada. “Dois fatores que somatiza não apenas no aumento das olheiras ou na possibilidade de aquirir um câncer de pele, mas evitando todos estes pontos negativos pode evitar o envelhecimento de pele”, finaliza.