Postos de vacinação contra a Covid-19 passam a funcionar de segunda a sábado em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus reorganizou o cronograma de atendimento para a imunização contra a Covid-19. A partir deste fim de semana, os nove postos montados nas diferentes zonas geográficas da capital, para vacinar idosos e trabalhadores da saúde, passam a funcionar de segunda a sábado, das 9h às 16h. A medida considerou os dados de demanda dos últimos dias e o avanço da cobertura dos grupos prioritários registrados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Estão sendo vacinados na etapa atual da campanha, as pessoas idosas com 75 anos ou mais, os idosos de 70 a 74 anos em condições especiais de saúde, e os trabalhadores da saúde dos grupos 1, 2 e 3, descritos na Nota Informativa nº 05/2021, da FVS-AM.

“O atendimento aos grupos prioritários segue em todos os postos de vacinação, sendo que os idosos contam com seis opções e os trabalhadores da saúde, com nove, porque três pontos são exclusivos para esse público”, destaca a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Até as 16h desta sexta-feira, o Vacinômetro da Covid-19, disponibilizado pela Prefeitura de Manaus, para acompanhamento on-line dos registros de vacinação lançados nos sistemas oficiais de informação, apontava o total de 49.453 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina, das quais 26.458 são idosos e 22.598, trabalhadores da saúde.

Também seguem sendo vacinadas as pessoas idosas das áreas rurais da capital e os idosos acamados, que recebem as doses no domicílio.

Nas instituições de longa permanência para esse público, a primeira etapa da campanha já foi concluída, com a vacinação de 156 pessoas com 60 anos ou mais, o mesmo ocorrendo nas aldeias indígenas, onde 233 pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19.

“Estamos avançando com a ampliação da imunização nos primeiros grupos e com a inclusão gradativa dos novos grupos considerados prioritários, seguindo rigorosamente os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde”, observa a secretária, ressaltando que diariamente é realizada a análise dos avanços e definidos os ajustes necessários para cada etapa da programação.

Novo grupo

Com a antecipação do cronograma original, os idosos de 70 a 74 anos começaram a ser vacinados nesta sexta-feira, 5/1. Como o município ainda não recebeu vacina para atender a totalidade da população desta faixa de idade, a prioridade é para os que se encontram em condições especiais de saúde, comprovadas por documentos como laudo, atestado ou receita médica.

Essas condições incluem Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Insuficiência Renal Crônica, diabetes (com dependência de insulina) e obesidade com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 40. Além desses, estão contemplados os idosos dessa faixa etária, transplantados ou imunossuprimidos.

A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, da Semsa (Devae), Marinélia Ferreira, destaca que os documentos são obrigatórios e devem ser originais, assim como os documentos pessoais (Identidade com foto e CPF).

“Não podemos vacinar as pessoas fora da faixa etária estabelecida ou que não tenham comprovação da condição de saúde que ateste o direito de receber a vacina neste momento, por isso orientamos que só se dirijam aos postos de vacinação aqueles que estiverem dentro dos critérios oficiais e com os documentos necessários”, orienta.

Confira quais são os postos de vacinação da Prefeitura de Manaus, com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 16h:

Pessoas idosas e profissionais de saúde

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM

Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 – bairro Colônia Terra Nova.

Zona Sul

Universidade Paulista (Unip) / Avenida Mário Ipiranga, 4.390 – bairro Parque 10 de Novembro

Centro Cultural dos Povos da Amazônia / Avenida Silves, 2.222- bairro Crespo

Zona Leste

Sesi – Clube do Trabalhador / Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – bairro São José I

Zona Oeste

Balneário do Sesc / Avenida Constantinopla, 288 – bairro Alvorada

Zona Norte/Leste

Shopping Phelippe Daou / Avenida Camapuã, 2.939 – bairro Cidade de Deus

Postos exclusivos para os profissionais de saúde

Zona Centro-oeste

Centro de Convenções – Sambódromo / Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – conjunto Dom Pedro no bairro Alvorada

Zona Sul

Hospital Beneficente Português / Avenida Joaquim Nabuco, 1.359 – Centro

Zona Centro-sul

Escola de Enfermagem / Ufam / Rua Teresina, 495 – bairro Adrianópolis

*Com informação da Assessoria de Imprensa