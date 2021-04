Prefeitura de Manaus faz busca ativa de pessoas em atraso com a segunda dose da vacina contra Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus inicia nesta sexta-feira, 23/4, um trabalho de busca ativa para sensibilizar as pessoas que receberam a primeira dose, mas que ainda não compareceram aos postos de vacinação na data marcada para completar o ciclo de imunização contra a Covid-19. Levantamento feito pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nesta quarta-feira, 20, aponta que 7.361 usuários ainda não cumpriram o ciclo de proteção contra a doença com a segunda dose da CoronaVac/Butantan.

Continua depois da Publicidade

O trabalho será realizado com o apoio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), órgão ligado à Casa Civil, que montou a estrutura para que servidores entrem em contato com os usuários faltosos por telefone.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, alerta sobre a importância das pessoas em atraso fecharem o ciclo de imunização contra a Covid-19, comparecendo a um dos sete pontos de vacinação espalhados em todas as zonas de Manaus no horário das 9h às 16h. “Aquelas pessoas em atraso com a segunda dose precisam saber que só ficarão imunizadas ao concluir todo o processo de vacinação. Estamos seguindo a determinação do prefeito David Almeida, que assumiu o compromisso de proteger os manauenses”, pontua.

Shádia Fraxe destaca que as vacinas contra a Covid-19 são a forma mais segura de controlar e baixar os índices de casos da doença em Manaus. “As vacinas, somadas ao uso de máscara, lavagem das mãos, uso do álcool em gel e medidas de restrição de circulação, são a forma mais segura de evitar a disseminação da doença, por isso é importante que os parentes, amigos e demais pessoas próximas, lembrem ao usuário em atraso, que é fundamental receber a segunda dose”, recomenda.

Continua depois da Publicidade

O superintendente do CCC, Sandro Diz, afirma que a gestão municipal está alinhada com o compromisso de proteger a população contra a Covid-19. “A orientação do prefeito David Almeida é que a gestão trabalhe sempre mais unida possível, visando a população, e por isso o CCC entra nesse novo momento da vacinação como um apoio a mais”, afirma.

Prazos

São considerados em atraso, aqueles usuários que tomaram a primeira dose da CoronaVac/Sinovac ou da AstraZeneca/Oxford e não compareceram aos postos de vacinação na data indicada pela Semsa. Os fabricantes recomendam que a segunda dose seja aplicada no prazo de até 28 dias para a CoronaVac e de 84 dias para a AstraZeneca.

Continua depois da Publicidade

Para organizar o atendimento, evitando aglomerações e reduzindo o tempo de espera, a Semsa faz o agendamento eletrônico da segunda dose pelo sistema Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/). No entanto, o usuário que não tem cadastro, pode verificar a data indicada na carteira de vacinação e ir diretamente ao posto para receber a vacina.

Os que perderam a data, seja a indicada pelo Imuniza, seja a da carteira, podem e devem receber a segunda dose, bastando procurar um dos postos da Semsa. “A recomendação do Ministério da Saúde é para que o esquema vacinal seja concluído, ainda que com atraso”, reforça a secretária Shádia Fraxe.

Continua depois da Publicidade

Oito postos de vacinação funcionam de segunda a sábado, das 9h às 16h, sendo que o da Escola de Enfermagem, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na zona Centro-Sul, é ponto exclusivo para trabalhadores de saúde.

Postos para a segunda dose

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – rua Gandu, 119, Cidade Nova.

Terminal de Integração 6 – avenida Comendador José Cruz, bairro Lago Azul.

Zonas Sul e Centro-Sul

Escola de Enfermagem da Ufam – rua Teresina, 495, Adrianópolis (exclusivo para profissionais de saúde)

Centro Cultural dos Povos da Amazônia – avenida Silves, 2.222, Crespo.

Universidade Paulista (Unip) – avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro.

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi-AM – avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José

Zona Oeste

Balneário do Sesc-AM – avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto.

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo) – avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro.

*Com informação da Assessoria de Imprensa