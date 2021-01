Presidente Figueiredo começa vacinação contra Covid-19 nos servidores da Saúde

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O município de Presidente Figueiredo começou a vacinar os servidores da Saúde, na tarde desta terça-feira (19). Emocionada com a chegada das vacinas ao Hospital Geral Heraldo Neves, por volta das 13h30, a prefeita Patrícia Lopes (MDB) acompanhou a vacinação da enfermeira Aline Moura, que trabalha no atendimento aos pacientes de Covid-19 no município. “Me emocionei vivenciando a aplicação da primeira vacina em Presidente Figueiredo. Não temos tempo para um evento, precisamos ser rápidos e ágeis e assim que a vacina chegou, já iniciamos a vacinação”, explicou Patrícia.

Figueiredo recebeu 264 doses que estão sendo aplicadas nos servidores das unidades hospitalares. As primeiras doses da vacina chegaram de Manaus escoltadas pela equipe do delegado responsável pelo 37° DIP, do município, para garantir que não houvesse nenhum problema no caminho até o município.