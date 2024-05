Problema no coração: 12 sinais na pele e unhas

Quando pensamos em problemas no coração, geralmente nos concentramos em sintomas como dor no peito e falta de ar. No entanto, o corpo muitas vezes envia sinais mais sutis que não devem ser ignorados. A pele e as unhas podem ser indicadores importantes de um problema no coração. Neste artigo, vamos explorar 12 sinais na pele e unhas que podem indicar problemas cardíacos, ajudando você a reconhecer esses sintomas precocemente.

1. Manchas roxas ou vermelhas na pele

As manchas roxas ou vermelhas na pele podem ser um sinal de que os vasos sanguíneos estão rompendo com facilidade, indicando uma má circulação sanguínea, que pode ser causada por um problema no coração.

2. Lábios ou pele azulados

A coloração azulada dos lábios ou da pele, chamada de cianose, é um sinal claro de que o sangue não está recebendo oxigênio suficiente. Isso pode ser um indicativo de insuficiência cardíaca ou outras condições cardíacas graves.

3. Xantomas

Xantomas são pequenas protuberâncias amarelas que aparecem na pele, geralmente ao redor dos olhos, cotovelos ou joelhos. Eles são depósitos de colesterol e podem indicar níveis elevados de colesterol, um fator de risco para problemas cardíacos.

4. Dedos em baqueta de tambor

Este termo se refere ao alargamento das extremidades dos dedos e unhas. Esse sinal pode estar associado a várias condições cardíacas e pulmonares, sugerindo uma necessidade de investigação médica.

5. Unhas pálidas ou esbranquiçadas

Unhas muito pálidas ou esbranquiçadas podem ser um sinal de anemia, que frequentemente está associada a problemas no coração, como insuficiência cardíaca.

6. Linhas vermelhas sob as unhas

Linhas vermelhas finas sob as unhas, conhecidas como hemorragias em estilhaço, podem ser um sinal de endocardite, uma infecção do revestimento interno do coração.

7. Eritema palmar

O eritema palmar é uma vermelhidão nas palmas das mãos que pode estar associada a várias condições, incluindo problemas no coração. É importante consultar um médico se notar essa mudança na cor da pele.

8. Edema

O inchaço dos pés, tornozelos ou pernas, conhecido como edema, pode indicar que o coração não está bombeando o sangue de maneira eficiente, levando ao acúmulo de líquidos.

9. Pele fria e úmida

Sentir a pele constantemente fria e úmida pode ser um sinal de que o coração está lutando para bombear sangue suficiente para o corpo, especialmente para as extremidades.

10. Perda de pelos nas pernas

A má circulação sanguínea pode levar à perda de pelos nas pernas, indicando que o coração pode não estar funcionando corretamente.

11. Unhas que crescem lentamente

Se as suas unhas estão crescendo mais lentamente do que o normal, isso pode ser um sinal de má circulação sanguínea, muitas vezes relacionada a problemas cardíacos.

12. Bolhas nas mãos ou pés

Bolhas inexplicáveis nas mãos ou pés podem ser um sinal de endocardite, uma infecção que afeta o coração e deve ser tratada imediatamente.

Reconhecer esses sinais na pele e unhas pode ser crucial para a detecção precoce de problemas no coração. Se você notar qualquer um desses sintomas, é importante procurar orientação médica. Lembre-se de que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para manter a saúde do coração.

Redação Site On