Profissionais de unidades de saúde da rede particular começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 28/1

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As equipes de vacinação da Prefeitura de Manaus começaram a imunizar contra a Covid-19, na tarde desta quinta-feira, 28/1, os profissionais das unidades de saúde dos hospitais privados. A ação começou pelos trabalhadores que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva e salas Rosa e Vermelha desses locais.

Continua depois da Publicidade

A lista com a indicação dos profissionais com prioridade para esta fase foi definida pelas próprias unidades, com base nos critérios de exposição de risco e encaminhada à prefeitura pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-AM). A previsão é que inicialmente sejam vacinados nesses locais, 2.612 trabalhadores, em dois dias de campanha.

“Nossas equipes estão fazendo um trabalho simultâneo, para que consigamos concluir a aplicação dessa primeira dose o mais breve possível, conforme orientou o prefeito David Almeida. Trabalhadores de toda a rede de saúde de Manaus, pública e privada, que estão em contato direto com pacientes suspeitos e com os hospitalizados, dentro dos níveis de prioridade para esse grupo, receberão a vacina”, informa a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

As unidades nas quais os profissionais estão sendo vacinados são os hospitais Santa Júlia, Rio Negro, Rio Amazonas, Adventista, Beneficente Portuguesa, do Exército e da Aeronáutica, além das clínicas Samel e Check Up. A vacina utilizada é a CoronaVac.

Continua depois da Publicidade

Samu

Também nesta quinta-feira, 28, começaram a ser vacinados 440 profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 Manaus. A vacinação acontece na base Sul, localizada na rotatória da Suframa, no bairro Crespo.

Continua depois da Publicidade

Balanço

Até o início da tarde desta quinta-feira, a Semsa já havia vacinado 8.262 pessoas, sendo 7.878 profissionais de saúde, 231 indígenas e 156 idosos residentes em quatro instituições de longa permanência, sendo 112 da Fundação Doutor Thomas, na zona Centro-Sul; 23 da Casa Gene, no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul; 12 na Fraternidade dos Amigos e Irmãos da Caridade (Faic), no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul; e 18, no Lar São Vicente de Paulo, no bairro São Raimundo, zona Oeste.

Continua depois da Publicidade

*Com informação da Assessoria de Imprensa