Profissionais do HPS Delphina Aziz são integrados a programa de recuperação pós-Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os profissionais com histórico de infecção pelo novo coronavírus e sequelas decorrentes do vírus, do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, passam a ser assistidos pelo Programa de Recuperação e Fisioterapia. Oferecido pela concessionária de serviços não assistenciais OZN Health, o programa de reabilitação e fisioterapia se assemelha ao que é oferecido no Delphina Aziz aos pacientes da rede pública em geral.

Continua depois da Publicidade

A principal atividade do programa é a fisioterapia respiratória, onde se destacam um conjunto de técnicas manuais que podem ser de recuperação ou preventivas e tem como objetivo melhorar a oxigenação, promover reexpansão pulmonar, diminuir eventual trabalho respiratório excessivo, reeducar a função respiratória e prevenir complicações futuras.

A fisioterapeuta, Rosângela Veiga, ressalta que o trabalho pós-covid trata a desordem muscular e esquelética que leva ao quadro de cansaço, comum para quem já passou pelo vírus.

“Melhoria do quadro muscular, reforço muscular, reversão da capacidade respiratória, são alguns resultados com a fisioterapia. Existe, ainda, uma normalidade do cansaço causada pela fraqueza muscular, tempo de repouso diário, alterações das células sanguíneas, pela dificuldade de respirar por um longo período, entre outros, e cabe a nós da fisioterapia ajudar na recuperação da força muscular para uma respiração de qualidade”, explica.

Continua depois da Publicidade

O programa também conta com avaliação contínua do setor de medicina ocupacional e psicologia da OZN Health. “O que esperamos é o comprometimento na reabilitação cardiorespiratória, reabilitação motora e respiratória. Nosso objetivo é promover saúde e melhoria de cada um dos nossos colaboradores”, conclui.

OZN Health – A empresa é responsável pelos serviços não assistenciais do HPS Delphina Aziz. É encarregada pela gestão dos setores de manutenção, logística, limpeza, segurança, recepção, alimentação, lavanderia, digitalização e tecnologia da informação do hospital, com foco na promoção de infraestrutura e serviços de excelência para o setor da saúde.

Continua depois da Publicidade

*Com informação da Assessoria de Imprensa