Saúde realiza implantação do Núcleo de Vigilância em Saúde Hospitalar, em Parintins

Redação AM POST

Para fortalecer a vigilância epidemiológica, controle de infecção e segurança do paciente em ambiente hospitalar, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), realiza nesta quinta-feira (26/05), a implantação do Núcleo de Vigilância em Saúde Hospitalar (NVSH), em Parintins.

A implantação faz parte de visita técnica da FVS-RCP no município iniciada na segunda-feira (23/05) e que segue até sexta (27/05).

A Comissão Estadual de Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss), em conjunto com a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (Renaveh), prepara a equipe do Hospital Regional Dr. Jofre Matos Cohen, em Parintins (a 369 quilômetros da capital), para implantação de um plano de contingência de organização de controle de infecção e de Vigilância Epidemiológica hospitalar.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressalta que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar contribui para o planejamento das ações e medidas de controle e prevenção de doenças.

“O núcleo compõe uma ferramenta importante para o planejamento e a gestão hospitalar, municipal e estadual. Essa implantação em Parintins, ajuda a Saúde ficar cada vez mais fortalecida e pronta para atender a população local e prevenir doenças em ambiente hospitalar”, afirma Tatyana.

“A implantação do NVSH representa a integração da segurança do paciente, vigilância epidemiológica hospitalar e controle de infecção em departamento único, com fortalecimento das ações de controle e prevenção dentro da unidade hospitalar”, destaca Evelyn Campelo, coordenadora da Ceciss da FVS-RCP.

Segundo o secretário municipal de Saúde de Parintins, Clerton Rodrigues Florêncio, a implantação do NVSH solidifica as ações de Vigilância em Saúde já realizadas em Parintins, integrando os núcleos de Segurança do Paciente, Epidemiologia e Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde (CCIH) da cidade.

“O núcleo fortalece a parceria com a FVS e o trabalho que já existe em Parintins para gerar as ações necessárias de bloqueio de situações que disseminem ou acabem trazendo consequências de surtos dentro do município de Parintins”, destaca Clerton.

As implantações dos Núcleos de Vigilância em Saúde Hospitalar serão realizadas, até o mês de junho, em mais quatro hospitais do interior do estado, nos municípios de Coari, Itacoatiara, Tabatinga e Tefé.

Vigilância hospitalar

Os núcleos de Vigilância em Saúde Hospitalar são os setores responsáveis pelo planejamento e execução das ações de epidemiologia hospitalar, incluindo a Vigilância Epidemiológica de Doenças de Notificação Compulsória (DNC) e outros assuntos de interesse para a saúde pública.

Esses núcleos são responsáveis pela vigilância permanente dos problemas de saúde que podem pôr em risco a saúde da população dentro do ambiente hospitalar.

Renaveh

A Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar foi instituída pelo Ministério da Saúde, em julho de 2021, com o objetivo de fortalecer o monitoramento e o preparo para a vigilância de potenciais emergências em saúde pública no âmbito hospitalar.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.