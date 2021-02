Semsa faz busca ativa na zona Sul de Manaus para vacinar idosos contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Equipes do Distrito de Saúde (Disa) Sul da Prefeitura de Manaus fizeram uma mobilização de busca ativa neste sábado, 20/2, para identificar idosos de 70 anos e mais daquela área da cidade que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), é uma estratégia determinada pelo prefeito David Almeida para acelerar a imunização desse grupo que, juntamente com os trabalhadores da saúde, está nessa primeira etapa da campanha, iniciada no dia 19 de janeiro.

“Estamos bem perto de alcançar a meta de 90% desses grupos, conforme estabelece o Ministério da Saúde. Tanto que o nosso desempenho tem mantido o Amazonas em primeiro lugar no ranking nacional de vacinação. Temos doses remanescentes e, seguindo a orientação do prefeito David Almeida, estamos indo em busca de quem falta ser vacinado, entre idosos e trabalhadores da saúde”, explicou a secretária municipal de Saúde, em exercício, Aline Martins.

A dona de casa Maria Auxiliadora Mota de Souza, de 76 anos, foi a primeira a ser vacinada na ação deste sábado. “É muito maravilhoso poder tomar a vacina aqui mesmo, no bairro onde moro. Estou me sentindo muito bem e mais tranquila. Espero que daqui para frente Deus me ajude e corra tudo bem”, disse a dona de casa depois de receber a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford.

A meta da campanha municipal é vacinar 62.984 idosos de 70 anos ou mais. Destes, 58,1 mil já receberam a primeira dose. Dos trabalhadores de saúde, das redes pública e privada, 55.049 já receberam a imunização. Dessa categoria, ainda faltam 1.963 trabalhadores comparecerem para receber a vacina.

A estratégia de busca ativa ainda continuará na zona Sul na segunda-feira, 22, com 12 pontos de vacinação funcionando em unidades de atendimento da Semsa, das 9h às 16h. Podem ser vacinados idosos de 70 anos completos ou mais, bastando, para isso, apresentar um documento de identidade original com foto, além do CPF. A vacina é contraindicada para quem esteja com sintomas de gripe ou com qualquer outra doença na fase aguda. Estes devem aguardar a recuperação e, nos casos de suspeita ou confirmação de Covid-19, a vacina só poderá ser aplicada 30 dias após o início dos sintomas.

Nas próximas terça e quarta-feira, dias 23 e 24 de fevereiro, a ação estará concentrada nos bairros da zona Leste; na quinta e sexta-feira, dias 25 e 26, na zona Oeste; no sábado, dia 27, e na segunda, 1° de março, na zona Norte.

Simultaneamente, equipes de vacinação da Semsa continuarão fazendo o atendimento tradicional, em sistema de drive thru e postos fixos, em quatro pontos, um por zona da cidade, de segunda-feira a sábado, também no horário das 9h às 16h: Centro Cultural Povos da Amazônia, na zona Sul; Clube do Trabalhador Sesi, na zona Leste; Complexo do Detran, na zona Norte; e Balneário do Sesc, na zona Oeste.

Postos na zona Sul para vacinação exclusiva de idosos

UBS Nilton Lins – Avenida Professor Nilton Lins, nº 2.344 – Flores

Policlínica Castelo Branco – Rua do Comércio, s/nº – Parque 10

UBS Vicente Palotti – Avenida Apurinã, nº 259 – Praça 14 de Janeiro

UBS Santa Luzia – Rua Leopoldo Neves, s/nº – Santa Luzia

UBS Lúcio Flávio Vasconcelos Dias – Travessa Comandante Ferraz, nº 15 – Betânia

Clínica da Família Doutor Antônio Reis – Rua São Lázaro, s/nº – São Lázaro

UBS Frank Calderon – Rua Boa Esperança, s/nº – Crespo

UBS São Francisco – Rua Rodolfo Vale, s/nº – São Francisco

UBS Petrópolis – Rua Delfim de Souza, s/nº – Petrópolis

UBS Japiim – Travessa Sauim, nº 70, Conjunto 31 de Março – Japiim

UBS Megumo Kado – Rua Inocêncio Araújo, nº 51 – Educandos

Clube de Mães do Morro da Liberdade, próximo à UBS – Rua D. Mimi, s/nº – Morro da Liberdade

Postos de Vacinação abertos de segunda a sábado para idosos e trabalhadores da saúde

Zona Norte – Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM (Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 – Colônia Terra Nova)

Zona Sul – Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222- Crespo)

Zona Leste – Clube do Trabalhador do SESI (avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I)

Zona Oeste – Balneário do Sesc (avenida Constantinopla, 288 – Alvorada)

*Com informação da Assessoria de Imprensa