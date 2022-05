SES-AM amplia acesso ao DIU em São Gabriel da Cachoeira

Redação AM POST

Equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e do Ministério da Saúde (MS) realizam, até esta sexta-feira (06/05), a capacitação “Planejamento familiar com enfoque no Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre”, por meio do projeto de ampliação do acesso ao DIU no município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros da capital).

O objetivo da ação é capacitar médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) no município para a inserção do método contraceptivo. Cerca de 400 mulheres devem ser beneficiadas durante a ação realizada em parceria entre União, Estado e município.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, destaca que a inserção do DIU é uma ferramenta importante para promover o planejamento reprodutivo. “O Governo do Amazonas está garantindo o acesso ao método contraceptivo em municípios do interior como política pública de planejamento familiar. Mais de mil mulheres já foram beneficiadas com o DIU, que é eficaz, seguro, reversível, e não há contraindicações”, disse o secretário.

Durante a ação, serão capacitados os profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de São Gabriel da Cachoeira, composto por seis médicos e 10 enfermeiros, para que, após a capacitação, possam ser organizadas as ações para promover a inserção do DIU, visando a população indígena feminina da região.

Capacitação

A gerente de Atenção aos Ciclos de Vida do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas (Dabe) da SES-AM, Sandra Cavalcante, acompanha a ação no município e destaca que a capacitação promoverá uma autonomia nas equipes da rede municipal de saúde de São Gabriel da Cachoeira para a inserção do dispositivo.

“Por meio da capacitação das Equipes de Saúde da Família na indicação, preparo, inserção e acompanhamento do método contraceptivo, pretendemos também deixar o município e seus profissionais com capacidade autônoma de inserir o DIU TCu 380A em pelo menos 35% de suas unidades primárias de saúde”, explicou a gerente.

O projeto de ampliação de inserção do DIU de cobre no Amazonas, até o momento, já contemplou 1.154 mulheres, tendo 64 equipes e 262 profissionais da APS capacitados.

Em dezembro de 2021, a capacitação ocorreu em Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva e Iranduba, com o treinamento da rede local e com aproximadamente 700 mulheres beneficiadas com a inserção do DIU. Em abril de 2021, a ação ocorreu na Região do Triângulo, nos municípios de Tefé, Uarini e Alvarães, com 100% das equipes da APS capacitadas. Todos os treinamentos foram promovidos em parceria com as prefeituras de cada município.

Método

O DIU de cobre é considerado um excelente método contraceptivo reversível, de alta eficácia, longa duração e livre de hormônios. A orientação sobre métodos contraceptivos e oferta de DIU pode ser feita a qualquer momento da vida reprodutiva da mulher por um profissional de saúde, em consulta clínica, grupos educativos, atividades preventivas ou visita domiciliar.