SES-AM convoca trabalhadores da saúde que ainda não vacinaram a buscarem a imunização

A meta de vacinação estadual é imunizar mais de 96,5 mil profissionais de saúde, com a primeira e segunda dose. Os grupos prioritários vêm sendo convocados desde o início da campanha, em 19 de janeiro.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) convoca os profissionais médicos que ainda não foram imunizados a buscarem a vacinação. De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), 18.536 trabalhadores da saúde, em todo o estado, ainda não tinham se vacinado até esta terça-feira (23/02). O número corresponde a 19% do público alvo da campanha para esse público prioritário.

O Amazonas possui 96.579 trabalhadores de saúde cadastrados para receber a vacina, desse total, 78.043 já tomaram a primeira dose, o que corresponde a 80,81%, e 14.815, o equivalente a 15,33%, receberam a segunda dose. A meta da campanha é vacinar 95% desses profissionais, o que corresponderia a 91.751 trabalhadores.

Em Manaus – município com o maior número de trabalhadores de saúde em atividade –, conforme os dados do vacinômetro da FVS, 55.534 trabalhadores já receberam a primeira dose, o equivalente a 87,7% dos 63.317 trabalhadores cadastrados. Na capital, 12,3% dos profissionais ainda precisam ser imunizados.

Mais expostos – Os profissionais de saúde estão expostos a um risco maior, que a população em geral, ao contágio pelo vírus da Covid-19. Conforme a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS-AM, Angela Desireé, a vacinação do profissional de saúde causa uma cadeia de proteção, tanto para ele, quanto para a família e para os pacientes.

“É importante que todos os profissionais de saúde tomem a vacina e completem seus esquemas de vacinação com as duas doses. Desta forma, além de se proteger, ele protege os outros profissionais de saúde de hospitais e clínicas onde atuam, protege os familiares e protege também a população que vai ser atendida por ele nas unidades de saúde”, pontuou a coordenadora, sobre a importância da vacinação.

Para a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS-AM, a vacina representa um avanço em direção ao controle da pandemia e todos devem colaborar para frear a disseminação do vírus.

Grupos prioritários – Conforme o Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra Covid-19 no Amazonas, desenvolvido pela FVS-AM, com base nas orientações do Ministério da Saúde (MS), nesta primeira fase da vacinação, está prevista a contemplação de pessoas que estejam nos seguintes grupos prioritários: povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79 anos, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas com institucionalizadas com deficiência.

Os grupos prioritários vêm sendo convocados desde o início da campanha, em 19 de janeiro. Em todo o Estado, já foram aplicadas 250.085 doses de vacina até a terça-feira (23/02), sendo 221.004 de primeira dose e 29.081 de segunda dose, de acordo com dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM).

Até o momento, o Amazonas recebeu 555.620 doses de vacina contra a Covid-19, destas, 553.890 doses já foram entregues e 1.154 doses estão programadas para serem entregues.

Cuidados – Mesmo após a imunização, é necessário manter a rotina de cuidados para evitar a transmissão da doença. As medidas são fundamentais para impedir o surgimento de novos casos no estado.

“Os cuidados de higiene pessoal e comunitários permanecem mesmo depois da aplicação das duas doses da vacina. Não podemos esquecer que o vírus continua circulando no nosso estado”, alertou.

Todas as informações sobre a vacinação contra Covid-19 no Amazonas podem ser acessadas no site da FVS. As informações sobre Distribuição e Estoque de Vacinas são acessadas por meio do link https://bit.ly/3owHiPU. Já o vacinômetro, com os dados consolidados da aplicação da vacina no estado, estão disponíveis no link https://bit.ly/3aTsndS.

