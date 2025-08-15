A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Saúde

Sinais e sintomas do câncer de bexiga que não podem ser ignorados

Entenda os primeiros sinais da doença, mudanças urinárias e sintomas de estágios avançados para buscar diagnóstico precoce

Por michael

15/08/2025 às 15:52 - Atualizado em 15/08/2025 às 15:53

Ver resumo
sinais e sintomas do câncer de bexiga

Sinais e sintomas do câncer de bexiga que não podem ser ignorados – Foto: freepik

SaúdeO câncer de bexiga é uma doença silenciosa em seu planejamento inicial, mas alguns sinais podem indicar a necessidade de avaliação médica imediata. Identificar sintomas precocemente é fundamental para o diagnóstico correto e o início do tratamento adequado.

Sangue na urina: o alerta mais comum

O sintoma mais frequente do câncer de bexiga é a presença de sangue na urina, conhecida como hematúria. Muitas vezes, a quantidade de sangue é pequena, não alterando visivelmente o cor da urina e sendo detectada apenas em exames laboratoriais de rotina.

PUBLICIDADE

Quando visível, a urina pode apresentar coloração alaranjada, vermelha escura ou até marrom. É importante destacar que o sangramento não é constante: pode aparecer em um dia e desaparecer no seguinte, tornando a urina aparentemente normal por semanas ou meses. Nos estágios iniciais, o câncer costuma causar pouco sangramento e geralmente sem dor.

Apesar de ser um sinal de alerta, a presença de sangue na urina não significa câncer automaticamente . Outras condições, como infecções urinárias, cálculos renais, tumores benignos ou problemas nos rins, também podem causar hematúria. Por isso, a avaliação médica é essencial para identificar a causa.

PUBLICIDADE

Mudanças nos hábitos urinários e sintomas irritativos

Além da hematúria, o câncer de bexiga pode provocar alterações no padrão de micção, como:

  • Urinar com mais frequência do que o habitual.

  • Sensação de dor ou queimação ao urinar.

  • Urgência em urinar mesmo com a bexiga um pouco cheia.

  • Fluxo de urina fraco ou dificuldade para urinar.

Esses sintomas podem ser confundidos com doenças benignas, como infecção urinária, bexiga hiperativa, cálculos ou aumento da próstata. Mesmo assim, é importante procurar avaliação médica para descartar condições graves e iniciar o tratamento quando necessário.

PUBLICIDADE

Sintomas do câncer de bexiga avançado

Nos avanços mais avançados da doença, podem surgir sinais mais graves, incluindo:

  • Impossibilidade de urinar.

  • Dor lombar persistente.

  • Perda de apetite e peso.

  • Fraqueza generalizada.

  • Inchaço nos pés.

  • Dor óssea.

Quando há suspeita de câncer de bexiga, o médico solicita exames complementares para confirmar o diagnóstico e realizar o estadiamento da doença , definindo extensão, gravidade e melhores estratégias de tratamento.

PUBLICIDADE

De acordo com o Portal Oncoguia, detectar sintomas precocemente aumenta significativamente as chances de sucesso do tratamento. Diante de qualquer alteração urinária ou de sangue na urina, não é necessária uma avaliação médica .

Veja também: Estudo europeu identifica o alho como aliado na prevenção do câncer de intestino

Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Saúde

Essa é a forma correta de consumir chia, aveia e linhaça para absorver todos os nutrientes

Nutrólogo explica por que preparar corretamente essas sementes e cereais faz

há 13 minutos

Veja Mais

Homem é preso em Manaus por homicídio cometido há 18 anos

Crime aconteceu em 2006, no bairro Raiz, e foi motivado por ameaças contra a mãe do autor relacionadas ao tráfico de drogas.

há 13 minutos

Brasil

Nunes Marques diverge de maioria do STF em julgamento que pode condenar Carla Zambelli a mais 5 anos de prisão

O processo estava suspenso desde o pedido de vista feito por Nunes Marques.

há 24 minutos

Manaus

Veja vídeo: Manauara Shopping fica sem luz durante apagão que atingiu Manaus

Desligamento de linha de transmissão do Sistema Interligado Nacional deixou bairros de Manaus e cidades próximas sem energia por horas.

há 29 minutos

Curiosidades

Sawney Bean: a família canibal que aterrorizou a Escócia

A lenda do clã Bean mistura mistério, horror e curiosidade, atravessando séculos e questionando a linha entre realidade e ficção.

há 30 minutos