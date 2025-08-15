Sinais e sintomas do câncer de bexiga que não podem ser ignorados

Saúde – O câncer de bexiga é uma doença silenciosa em seu planejamento inicial, mas alguns sinais podem indicar a necessidade de avaliação médica imediata. Identificar sintomas precocemente é fundamental para o diagnóstico correto e o início do tratamento adequado.

Sangue na urina: o alerta mais comum

O sintoma mais frequente do câncer de bexiga é a presença de sangue na urina, conhecida como hematúria. Muitas vezes, a quantidade de sangue é pequena, não alterando visivelmente o cor da urina e sendo detectada apenas em exames laboratoriais de rotina.

Quando visível, a urina pode apresentar coloração alaranjada, vermelha escura ou até marrom. É importante destacar que o sangramento não é constante: pode aparecer em um dia e desaparecer no seguinte, tornando a urina aparentemente normal por semanas ou meses. Nos estágios iniciais, o câncer costuma causar pouco sangramento e geralmente sem dor.

Apesar de ser um sinal de alerta, a presença de sangue na urina não significa câncer automaticamente . Outras condições, como infecções urinárias, cálculos renais, tumores benignos ou problemas nos rins, também podem causar hematúria. Por isso, a avaliação médica é essencial para identificar a causa.

Mudanças nos hábitos urinários e sintomas irritativos

Além da hematúria, o câncer de bexiga pode provocar alterações no padrão de micção, como:

Urinar com mais frequência do que o habitual.

Sensação de dor ou queimação ao urinar.

Urgência em urinar mesmo com a bexiga um pouco cheia.

Fluxo de urina fraco ou dificuldade para urinar.

Esses sintomas podem ser confundidos com doenças benignas, como infecção urinária, bexiga hiperativa, cálculos ou aumento da próstata. Mesmo assim, é importante procurar avaliação médica para descartar condições graves e iniciar o tratamento quando necessário.

Sintomas do câncer de bexiga avançado

Nos avanços mais avançados da doença, podem surgir sinais mais graves, incluindo:

Impossibilidade de urinar.

Dor lombar persistente.

Perda de apetite e peso.

Fraqueza generalizada.

Inchaço nos pés.

Dor óssea.

Quando há suspeita de câncer de bexiga, o médico solicita exames complementares para confirmar o diagnóstico e realizar o estadiamento da doença , definindo extensão, gravidade e melhores estratégias de tratamento.

De acordo com o Portal Oncoguia, detectar sintomas precocemente aumenta significativamente as chances de sucesso do tratamento. Diante de qualquer alteração urinária ou de sangue na urina, não é necessária uma avaliação médica .

Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo.