Sinais e sintomas do câncer de bexiga que não podem ser ignorados

Saúde – O câncer de bexiga é uma doença silenciosa em seu planejamento inicial, mas alguns sinais podem indicar a necessidade de avaliação médica imediata. Identificar sintomas precocemente é fundamental para o diagnóstico correto e o início do tratamento adequado.
Sangue na urina: o alerta mais comum
O sintoma mais frequente do câncer de bexiga é a presença de sangue na urina, conhecida como hematúria. Muitas vezes, a quantidade de sangue é pequena, não alterando visivelmente o cor da urina e sendo detectada apenas em exames laboratoriais de rotina.
Quando visível, a urina pode apresentar coloração alaranjada, vermelha escura ou até marrom. É importante destacar que o sangramento não é constante: pode aparecer em um dia e desaparecer no seguinte, tornando a urina aparentemente normal por semanas ou meses. Nos estágios iniciais, o câncer costuma causar pouco sangramento e geralmente sem dor.
Apesar de ser um sinal de alerta, a presença de sangue na urina não significa câncer automaticamente . Outras condições, como infecções urinárias, cálculos renais, tumores benignos ou problemas nos rins, também podem causar hematúria. Por isso, a avaliação médica é essencial para identificar a causa.
Mudanças nos hábitos urinários e sintomas irritativos
Além da hematúria, o câncer de bexiga pode provocar alterações no padrão de micção, como:
-
Urinar com mais frequência do que o habitual.
-
Sensação de dor ou queimação ao urinar.
-
Urgência em urinar mesmo com a bexiga um pouco cheia.
-
Fluxo de urina fraco ou dificuldade para urinar.
Esses sintomas podem ser confundidos com doenças benignas, como infecção urinária, bexiga hiperativa, cálculos ou aumento da próstata. Mesmo assim, é importante procurar avaliação médica para descartar condições graves e iniciar o tratamento quando necessário.
Sintomas do câncer de bexiga avançado
Nos avanços mais avançados da doença, podem surgir sinais mais graves, incluindo:
-
Impossibilidade de urinar.
-
Dor lombar persistente.
-
Perda de apetite e peso.
-
Fraqueza generalizada.
-
Inchaço nos pés.
-
Dor óssea.
Quando há suspeita de câncer de bexiga, o médico solicita exames complementares para confirmar o diagnóstico e realizar o estadiamento da doença , definindo extensão, gravidade e melhores estratégias de tratamento.
De acordo com o Portal Oncoguia, detectar sintomas precocemente aumenta significativamente as chances de sucesso do tratamento. Diante de qualquer alteração urinária ou de sangue na urina, não é necessária uma avaliação médica .
Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo.