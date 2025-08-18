A notícia que atravessa o Brasil!

Saúde

Sintoma nos olhos que pode sinalizar diabetes fora de controle

Entenda como alterações na visão podem indicar complicações do diabetes e saiba quando procurar ajuda médica

Por michael

18/08/2025 às 15:34

sintomas de diabetes nos olhos

Sintoma nos olhos que pode sinalizar diabetes fora de controle – Foto: imagem criada por inteligência artificial

Saúde – O diabetes é uma doença metabólica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Quando não é controlado adequadamente, pode trazer sérias consequências para diferentes órgãos, incluindo os olhos. Um sintoma comum, mas muitas vezes negligenciado, são as alterações na visão, que podem indicar que os níveis de glicose no sangue estão fora de controle.

Por que o diabetes afeta a visão?

Quando a glicose permanece elevada por longos períodos, pode causar danos nos vasos sanguíneos da retina, região do fundo do olho responsável por captar as imagens. Essa condição é conhecida como retinopatia diabética e é uma das complicações mais frequentes da doença.

Além disso, o nervo óptico também pode ser comprometido, resultando em dificuldades como visão embaçada, turva ou até escurecida.

Sintomas visuais que podem indicar diabetes descontrolada

Entre os principais sinais de alerta nos olhos estão:

  • Visão embaçada ou desfocada: geralmente um dos primeiros indícios de glicose fora do controle. O paciente pode perceber a visão turva, dupla ou escurecida.

  • Dificuldade para enxergar à noite: problemas de visão em locais com pouca luz são comuns entre diabéticos.

  • Manchas ou pontos escuros: podem estar relacionados a pequenas hemorragias na retina.

  • Perda gradual da visão: em casos mais graves, a falta de controle pode causar danos permanentes, comprometendo a capacidade de enxergar.

Como prevenir complicações oculares do diabetes?

A melhor forma de evitar que o diabetes comprometa a visão é manter o controle rigoroso da glicose no sangue. Algumas medidas essenciais incluem:

  • Monitorar frequentemente a glicemia;

  • Adotar uma alimentação equilibrada, com baixo consumo de açúcares simples;

  • Praticar atividade física regularmente;

  • Realizar exames oftalmológicos periódicos, mesmo na ausência de sintomas.

Quando procurar um médico?

De acordo com o Portal Catraca Livre, qualquer alteração visual, mesmo que passageira, deve ser investigada rapidamente, principalmente em pessoas com histórico de diabetes. O acompanhamento com oftalmologista é fundamental para identificar sinais precoces da retinopatia diabética e iniciar o tratamento adequado antes que ocorram danos irreversíveis.

Veja também: Doe sangue, salve vidas: Hemoam convoca população após baixa nas doações

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

