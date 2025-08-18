Sintoma nos olhos que pode sinalizar diabetes fora de controle

Saúde – O diabetes é uma doença metabólica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Quando não é controlado adequadamente, pode trazer sérias consequências para diferentes órgãos, incluindo os olhos. Um sintoma comum, mas muitas vezes negligenciado, são as alterações na visão, que podem indicar que os níveis de glicose no sangue estão fora de controle.

Por que o diabetes afeta a visão?

Quando a glicose permanece elevada por longos períodos, pode causar danos nos vasos sanguíneos da retina, região do fundo do olho responsável por captar as imagens. Essa condição é conhecida como retinopatia diabética e é uma das complicações mais frequentes da doença.

Além disso, o nervo óptico também pode ser comprometido, resultando em dificuldades como visão embaçada, turva ou até escurecida.

Sintomas visuais que podem indicar diabetes descontrolada

Entre os principais sinais de alerta nos olhos estão:

Visão embaçada ou desfocada : geralmente um dos primeiros indícios de glicose fora do controle. O paciente pode perceber a visão turva, dupla ou escurecida.

Dificuldade para enxergar à noite : problemas de visão em locais com pouca luz são comuns entre diabéticos.

Manchas ou pontos escuros : podem estar relacionados a pequenas hemorragias na retina.

Perda gradual da visão: em casos mais graves, a falta de controle pode causar danos permanentes, comprometendo a capacidade de enxergar.

Como prevenir complicações oculares do diabetes?

A melhor forma de evitar que o diabetes comprometa a visão é manter o controle rigoroso da glicose no sangue. Algumas medidas essenciais incluem:

Monitorar frequentemente a glicemia;

Adotar uma alimentação equilibrada, com baixo consumo de açúcares simples;

Praticar atividade física regularmente;

Realizar exames oftalmológicos periódicos, mesmo na ausência de sintomas.

Quando procurar um médico?

De acordo com o Portal Catraca Livre, qualquer alteração visual, mesmo que passageira, deve ser investigada rapidamente, principalmente em pessoas com histórico de diabetes. O acompanhamento com oftalmologista é fundamental para identificar sinais precoces da retinopatia diabética e iniciar o tratamento adequado antes que ocorram danos irreversíveis.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On