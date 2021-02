Sistema ‘Imuniza Manaus’ continua aberto para cadastro de idosos de 60 a 69 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O cadastramento de idosos de 60 a 69 anos de idade no sistema Imuniza Manaus, da Prefeitura de Manaus e gerido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), continua aberto para o registro de novos usuários. As faixas etárias de 65 a 69 anos e de 60 a 64 anos são os próximos grupos prioritários da campanha de imunização contra a Covid-19.

Criado para promover ordenamento, agilidade e monitoramento do processo de vacinação, o sistema entrou em funcionamento no último dia 22 e até esta sexta-feira, 26/2, havia recebido o cadastro de 65.026 pessoas idosas.

O prefeito David Almeida explica que o Imuniza Manaus é resultado de um planejamento estratégico, pensado para atender bem o usuário. Por isso é interessante que a população faça uso dessa ferramenta.

“O cadastro é uma novidade para a nova etapa da campanha e, embora não seja obrigatório, pode auxiliar na vacinação, oferecendo mais agilidade e tranquilidade à pessoa”, frisou.

Início da vacinação

Seguindo as determinações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, a Semsa vai iniciar a vacinação contra o novo coronavírus na população que pertence à faixa etária de 65 a 69 anos já nesta segunda-feira, 1º/3, sendo que os primeiros a serem vacinados serão os de 69 anos de idade.

Para a secretária interina da Semsa, Aline Rosa Martins, além da qualidade do atendimento, o ganho de tempo no processo de vacinação nos postos é um dos destaques do sistema Imuniza (https://imuniza.manaus.am.gov.br/). Ela informou que a possibilidade de erros de registros reduz significativamente porque as equipes técnicas se detêm na conferência dos dados do usuário e na confirmação da aplicação da vacina, sem a necessidade de registro manual das informações.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que a população com 60 a 69 anos em Manaus é de 115,2 mil pessoas, das quais 67,6 mil com idade entre 60 a 64 e 47,5 mil com 65 a 69 anos.

Cadastro

Para fazer o cadastro no Imuniza Manaus, o usuário precisa clicar na aba “Cadastro Idosos – 60 a 69 anos”, localizada no lado esquerdo do site. Em seguida, é necessário preencher com o nome completo, CPF, data de nascimento, telefone celular com DDD e seguir até que as solicitações de informações sejam concluídas.

Na fase atual, o cadastro será concluído apenas para as pessoas que têm entre 60 e 69 anos. Outras faixas etárias ou grupos específicos podem ser incorporados ao sistema, de acordo com as novas etapas da vacinação.