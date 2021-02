SPA Zona Sul realiza tratamento preventivo de odontologia em pacientes com covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Serviço de Pronto-Atendimento da Zona Sul tem realizado, em pacientes acometidos pela Covid-19, um tratamento preventivo de odontologia. A iniciativa consiste em realizar a higiene bucal dos pacientes da doença, seja de casos moderados ou graves.

O tratamento começou no início do mês de fevereiro, realizado pela cirurgiã-dentista do SPA, Rita Nogueira. Ela explica que o objetivo do tratamento é impedir que novas infecções atinjam o paciente pela via oral.

“O intuito maior é, realmente, debelar infecções orais que possam agravar nos casos de Covid, onde o paciente pode aspirar e desenvolver outras pneumonias e outras infecções oportunistas, provenientes de uma cavidade oral contaminada”, explica a cirurgiã.

A profilaxia é importante, principalmente, para os pacientes que se encontram intubados. A cirurgiã explica que durante o processo de intubação, a região da boca fica ressecada, o que torna mais fácil a proliferação de microrganismos.

“Resseca muito a cavidade oral, faz fissuras, há proliferação bacteriana, então tem que ter um cuidado muito grande, não só na higiene, quanto na hidratação”, informa Rita.

A profissional de saúde conta ainda que o tratamento é bem recebido pelos pacientes, segundo a cirurgiã, e mesmo que debilitados agradecem pelo tratamento e se sentem aliviados.

“É um conforto, fazer essa remoção dessa microbiota, fazer toda essa higiene, promover esse processo de hidratação, isso aí no final, eles ganham o dia. A gente vai com muito cuidado, afasta a máscara, vai fazendo a higiene, vai pedindo para bochechar’ e quando a gente finaliza todo o processo eles agradecem”, conclui a odontologista.

