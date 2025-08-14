Uma refeição por dia: 5 ingredientes naturais ajudam a retardar o surgimento dos cabelos brancos

Saúde – Notar os primeiros fios brancos no espelho pode ser um choque para muita gente. Embora o embranquecimento dos cabelos seja um processo natural, influenciado pela genética e pelo tempo, há formas de retardar seu aparecimento, e elas podem estar no prato do seu almoço ou jantar.

PUBLICIDADE

Segundo o Portal Metrópoles, e especialistas, incluir certos alimentos ricos em vitamina B12 na dieta diária pode ajudar a preservar a cor natural dos fios por mais tempo, mantendo uma aparência jovem sem precisar recorrer a tinturas com amônia, que podem ressecar e danificar o cabelo.

Por que os fios ficam brancos?

O processo é conhecido como canície e ocorre quando as células chamadas melanócitos, responsáveis pela produção de melanina no bulbo capilar, reduzem ou interrompem sua atividade. Esse efeito pode ser acelerado por fatores como estresse oxidativo e ação dos radicais livres, que interferem na tirosina, aminoácido essencial para a produção de pigmento.

Os 5 ingredientes que podem ajudar

Para fortalecer a saúde capilar e retardar o aparecimento dos fios brancos, vale apostar em alimentos que melhoram a irrigação do bulbo e reduzem danos celulares:

PUBLICIDADE

Salmão – rico em vitamina B12 e ácidos graxos essenciais.

Frango – proteína magra que auxilia na regeneração capilar.

Peru – boa fonte de vitaminas do complexo B.

Leite – contribui para nutrição e fortalecimento dos fios.

Ovos – oferecem proteínas e nutrientes essenciais à pigmentação.

Um cuidado que vai além da estética

Optar por métodos naturais para cuidar da cor dos cabelos não é apenas uma questão de beleza, mas também de saúde. Evitar produtos químicos agressivos reduz o risco de alergias e preserva a estrutura dos fios.

Incorporar esses alimentos ao cardápio é um passo simples, mas que, ao longo do tempo, pode fazer diferença visível no espelho e no bem-estar.

Veja também: 8 alimentos que ajudam a prevenir a demência e manter a saúde cerebral

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.