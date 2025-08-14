A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Saúde

Uma refeição por dia: 5 ingredientes naturais ajudam a retardar o surgimento dos cabelos brancos

Ricos em vitamina B12, alimentos como salmão, frango e ovos podem preservar a cor dos fios e manter um visual jovem sem produtos químicos agressivos

Por michael

14/08/2025 às 14:06

Ver resumo
alimentos para evitar cabelos brancos

Uma refeição por dia: 5 ingredientes naturais ajudam a retardar o surgimento dos cabelos brancos – Foto: freepik

Saúde – Notar os primeiros fios brancos no espelho pode ser um choque para muita gente. Embora o embranquecimento dos cabelos seja um processo natural, influenciado pela genética e pelo tempo, há formas de retardar seu aparecimento, e elas podem estar no prato do seu almoço ou jantar.

PUBLICIDADE

Segundo o Portal Metrópoles, e especialistas, incluir certos alimentos ricos em vitamina B12 na dieta diária pode ajudar a preservar a cor natural dos fios por mais tempo, mantendo uma aparência jovem sem precisar recorrer a tinturas com amônia, que podem ressecar e danificar o cabelo.

Por que os fios ficam brancos?

O processo é conhecido como canície e ocorre quando as células chamadas melanócitos, responsáveis pela produção de melanina no bulbo capilar, reduzem ou interrompem sua atividade. Esse efeito pode ser acelerado por fatores como estresse oxidativo e ação dos radicais livres, que interferem na tirosina, aminoácido essencial para a produção de pigmento.

Os 5 ingredientes que podem ajudar

Para fortalecer a saúde capilar e retardar o aparecimento dos fios brancos, vale apostar em alimentos que melhoram a irrigação do bulbo e reduzem danos celulares:

PUBLICIDADE

  • Salmão – rico em vitamina B12 e ácidos graxos essenciais.

  • Frango – proteína magra que auxilia na regeneração capilar.

  • Peru – boa fonte de vitaminas do complexo B.

  • Leite – contribui para nutrição e fortalecimento dos fios.

  • Ovos – oferecem proteínas e nutrientes essenciais à pigmentação.

Um cuidado que vai além da estética

Optar por métodos naturais para cuidar da cor dos cabelos não é apenas uma questão de beleza, mas também de saúde. Evitar produtos químicos agressivos reduz o risco de alergias e preserva a estrutura dos fios.

Incorporar esses alimentos ao cardápio é um passo simples, mas que, ao longo do tempo, pode fazer diferença visível no espelho e no bem-estar.

Veja também: 8 alimentos que ajudam a prevenir a demência e manter a saúde cerebral

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Esporte

Amazonas FC enfrenta América-MG em duelo crucial pela Série B no Carlos Zamith

Partida nesta sexta-feira (15/08) será disputada em estádio recentemente revitalizado pelo Governo do Amazonas.

há 46 segundos

Amazonas

Prefeitura do Careiro é alvo de investigação por possíveis falhas no combate a incêndios florestais

Além do Corpo de Bombeiros, ação apura atuação de outros órgãos na gestão e controle de queimadas no município.

há 3 minutos

Amazonas

Ipaam apreende carga de madeira retirada ilegalmente em Manacapuru

Ação ocorreu em um porto localizado no bairro Vale Verde.

há 5 minutos

Curiosidades

Restos mortais de jovem desaparecido há 40 anos são encontrados em obra em Buenos Aires

Identificação por DNA confirma que ossos achados em quintal pertencem a Diego Fernández, desaparecido em 1984; caso será investigado como homicídio

há 21 minutos

Polícia

Mega apreensão: Traficante é capturado com R$ 1 milhão em drogas em Manaus

Ele foi detido com 52 quilos de maconha e 1,5 quilo de cocaína do tipo oxi.

há 28 minutos