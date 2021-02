Unidades de Saúde recebem mais de 5,5 milhões de medicamentos em janeiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Unidades de Saúde da rede pública estadual foram abastecidas com 5.589.657 medicamentos em janeiro deste ano. O balanço foi divulgado pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), nesta quinta-feira (04/02).

Conforme o levantamento, foram atendidas 67 unidades no interior do estado e 56 unidades situadas em Manaus, entre hospitais e prontos-socorros, SPAs, UPAs, Fundações, bem como Centros de Atenção à Criança, ao Idoso e Psicossocial.

Somente as unidades da capital receberam 3,7 milhões de medicamentos. Do total, cerca de 57% – isto é, 2,1 milhões de itens – referem-se a remédios utilizados para tratamento de pacientes com Covid-19.

Dos medicamentos específicos para o tratamento do novo coronavírus, 355.303 dos insumos distribuídos na capital fazem parte do chamado “kit intubação”, que possuem maior demanda na rede, devido ao aumento no número de internações e ampliação de leitos.

De acordo com o coordenador da Cema, Cláudio Nogueira, novas aquisições estão em andamento para garantir a segurança no abastecimento desses insumos. “Essa semana fizemos um chamamento público e tivemos sucesso com um fornecedor. Vamos adquirir 250 mil ampolas de bloqueadores neuromusculares para suprir o Estado pelos próximos dois meses e meio”, disse.

EPIs – Com relação ao abastecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a Central de Medicamentos distribuiu mais de 5,9 milhões de itens, entre máscaras, aventais, macacões, luvas, sapatilhas, toucas e protetores faciais.

O balanço apontou ainda que janeiro de 2021 foi o mês de maior distribuição de EPIs para as unidades de Saúde da capital, desde o início da pandemia no estado, em março de 2020. Foram, ao todo, 4.563.385 itens de proteção individual distribuídos na rede pública estadual de Manaus. Já no interior esse quantitativo chegou a 1.425.352.

