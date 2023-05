Redes sociais prejudica o desenvolvimento cerebral. Um estudo conduzido pela Universidade da Carolina do Norte (UNC), nos Estados Unidos, revelou que o uso excessivo das redes sociais impacta negativamente o desenvolvimento do cérebro dos adolescentes.

A pesquisa, publicada pela revista Jama Pediatrics, da Associação Médica Norte-Americana, em 3 de janeiro, é considerada a primeira investigação de longo prazo sobre o desenvolvimento neural na adolescência em relação ao uso da tecnologia.

Durante três anos, os pesquisadores acompanharam 169 estudantes com idades entre 13 e 17 anos, provenientes de escolas públicas na zona rural da Carolina do Norte. Os resultados do estudo indicaram que o aumento do uso de redes sociais está associado a uma maior sensibilidade cerebral dos adolescentes, fazendo com que antecipem recompensas e punições de forma mais intensa.

Mitch Prinstein, coautor do estudo e diretor de Ciências da Associação Americana de Psicologia, destacou a importância desse período para o desenvolvimento do cérebro dos adolescentes, já que a maioria deles começa a utilizar a tecnologia e as mídias sociais nessa fase crucial da vida. Essa descoberta enfatiza a necessidade de compreendermos os efeitos do uso excessivo das redes sociais e sua influência sobre o cérebro em formação dos jovens.

Redação AM POST