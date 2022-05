UTI Adulto da Samel conquista certificação Top Performer por apresentar alta performance no cuidado dos pacientes críticos

Redação AM POST

A Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI Adulto) dos Hospitais Samel acaba de conquistar uma importante certificação: a UTI Top Performance, concedida pela Epimed Solutions, empresa especializada em gerenciamento de informações clínicas e epidemiológicas em terapia intensiva, em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

A conquista é fruto dos excelentes resultados clínicos apresentados pela UTI Adulto com alocação eficiente de recursos no cuidado dos pacientes críticos internados, ou seja, apresenta melhores desempenhos em sobrevivência do paciente com a utilização de menores recursos. Os números de performance são baseados na matriz de eficiência do Epimed Monitor, sistema internacionalmente reconhecido e utilizado na UTI Adulto da Samel.

Atualmente, apenas 105 hospitais brasileiros possuem o selo UTI Top Performance, e na região Norte, somente os Hospitais Samel detêm o selo, que fortalece ainda mais o conceito da Samel em ser uma rede hospitalar de referência no atendimento de alta complexidade com equipes multidisciplinares.

“Estamos muito felizes por esse resultado. Ele é fruto de todo o investimento em tecnologia e capacitação do nosso corpo assistencial, que preza sempre pelo cuidado dos nossos pacientes. Vamos continuar trabalhando e melhorando nossos resultados para manter essa certificação”, ressaltou a Dra. Dirce Onety, coordenadora da UTI Adulto dos Hospitais Samel.

Rede Epimed Solutions

Desde 2014, a UTI Adulto da Samel, formada por equipe médica e outros profissionais de saúde altamente qualificados, integra a rede Epimed Solutions, maior base de dados de pacientes internados em UTIs da América Latina, que possibilita análise e comparação do seu desempenho com as mais de 800 UTIs do Brasil que participam do sistema.