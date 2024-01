Vacinação contra Covid-19 completa três anos e Saúde alerta para atualização do esquema vacinal do público contemplado

Notícia do Amazonas – Nesta quinta-feira (18/01), a campanha de vacinação contra a Covid-19 completa três anos no Brasil, marcando uma significativa estratégia de combate à pandemia. No estado do Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) desempenha um papel crucial na coordenação da imunização, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A vacinação contra a Covid-19 é reconhecida como uma medida eficaz para conter a disseminação do vírus e, principalmente, como o principal meio de proteção contra o agravamento da doença. A Central de Distribuição de Imunobiológicos do Amazonas, responsável pelo armazenamento e distribuição para os 62 municípios, já aplicou 9,7 mil doses desde o início da campanha no estado.

Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP, destaca o papel crucial da vacinação na redução de casos graves da doença no estado. Desde 2020, foram confirmados 639 mil casos de Covid-19, sendo que o último óbito registrado ocorreu em agosto de 2023.

“É importante refletirmos sobre o caminho que percorremos e os desafios atuais e os que ainda temos pela frente. Ao longo da campanha, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da FVS-RCP, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, tem dado atenção especial às campanhas de vacinação para que a vacina chegue ao máximo de pessoas possíveis”, destaca Tatyana.

Angela Desirée, coordenadora estadual da Gerência de Imunização da FVS-RCP, ressalta a importância da vacinação para as crianças e instiga os pais a atualizarem o esquema vacinal de seus filhos. “É essencial que continuemos a avançar na nossa proteção por meio da vacinação. Sempre repetimos que a vacinação é um ato de amor. Pais e responsáveis, levem seus filhos para atualizar o esquema vacinal”, enfatiza.

Além disso, a vacinação contra a Covid-19 continua disponível para grupos prioritários, abrangendo gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com imunossupressão, idosos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência permanente, entre outros. A campanha segue como uma ferramenta essencial na batalha contra a pandemia, proporcionando esperança e proteção à população do Amazonas.