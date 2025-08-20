Whey protein prejudica o fígado? Nutricionista esclarece dúvida comum

Saúde – O whey protein é um dos suplementos mais utilizados por quem busca melhorar a performance nos treinos, ganhar massa muscular ou acelerar a recuperação após o exercício físico. Extraído do soro do leite, ele é uma fonte concentrada de proteína de alta qualidade e fácil absorção. Entre seus principais benefícios estão o aumento da massa magra, a diminuição da gordura corporal e a melhora no processo de recuperação muscular.

Apesar das vantagens, o consumo do suplemento ainda levanta dúvidas, e uma das mais comuns é se o whey protein prejudica o fígado.

Whey protein faz mal para o fígado?

De acordo com a nutricionista Bruna Lima, do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, não existem evidências científicas que comprovem que o whey protein cause danos ao fígado.

O que pode acontecer, segundo a especialista, é que o consumo excessivo de proteínas em geral, não apenas do suplemento, pode sobrecarregar o funcionamento do fígado e dos rins. Por isso, a recomendação é que a suplementação seja feita sempre sob orientação de um nutricionista ou médico.

Pode consumir mesmo quem tem problema no fígado?

Segundo Bruna, até pessoas que já apresentam algum problema hepático não precisam, necessariamente, suspender o uso de whey protein. No entanto, a avaliação profissional é fundamental para definir a quantidade adequada.

Antes de começar a suplementação, o ideal é realizar exames bioquímicos e uma análise completa do perfil nutricional, já que a dosagem varia de acordo com fatores como idade, nível de atividade física e condição de saúde.

Quais suplementos realmente podem agredir o fígado?

Nem todos os suplementos são tão seguros quanto o whey protein. A nutricionista alerta que o uso exagerado de vitamina A pode causar cirrose hepática, enquanto algumas vitaminas do complexo B também podem trazer riscos. Já a vitamina E em excesso aumenta as chances de AVC hemorrágico, e o consumo exagerado de vitamina C pode acidificar a urina.

O que acontece se exagerar no whey protein?

Consumir doses muito altas de whey protein não costuma trazer grandes prejuízos à saúde, mas pode provocar acne, gases, desconforto gastrointestinal e sobrecarga desnecessária para o organismo, já que o excesso de proteína será eliminado pela urina.

Tendência em alta no Brasil

De acordo com o Portal Hospital Oswaldo Cruz, os dados da ABIAD (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres), o consumo de suplementos aumentou 25% em 2022 no Brasil, mostrando que cada vez mais pessoas estão buscando alternativas para complementar a dieta.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On