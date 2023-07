Delegados da PC-AM relembram caso de ‘despacho’ encontrado com fotos deles e outros colegas dentro de cemitério em Manaus

Os delegados da Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins e Cícero Túlio, usaram o #tbt desta quinta-feira (27/07) para relembrar que em 2016 foram encontradas fotos de alguns delegados e outras autoridades policiais utilizadas em suposto ritual de magia negra no cemitério Nossa Senhora da Piedade, na estrada da avenida Torquato Tapajós, Zona Oeste da capital.

Além dos dois também foram identificadas fotos dos delegados Fabiano Pignata; Henrique Brasil e Rafael Costa e Silva.

Ivo Martins, que na época era titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), disse que se protegeu naquele dia.

“TBT de hoje é sinistro!!! O dia em que meu nome e de outros colegas foram encontrados em um despacho de macumba em um cruzeiro dentro do cemitério dos índios aqui em Manaus. Sorte que o delegado Fernando Bezerra é baiano e me passou todas as dicas para quebrar o feitiço! Ele me orientou a andar com 2 patas de galo preto, uma em cada bolso, e tomar 2 banhos de pipoca em note de lua cheia! Obrigado Fernando! Seguimos bem por aqui e com muita saúde!”, escreveu o delegado em publicação no Instagram.

Já Cícero Túlio republicou o post do colega delega e pôs a legenda: “recordar é viver”.

Redação AM POST*