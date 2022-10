Na gestão de Eduardo Braga, cofres públicos do AM pagaram tratamento em hospital particular para sogro da filha dele em SP

Redação AM POST

Na gestão do ex-governador e atual senador, Eduardo Braga (MDB), em 2007, os cofres públicos do Amazonas custearam tratamento médico no Hospital São Joaquim Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para Saulo Horário de Mendonça Furtado, que é sogro de uma das filhas do político. A informação veio à tona em 2018 após veiculação de matéria no Fantástico em abril daquele ano.

Eduardo Braga foi governador do Amazonas por dois mandatos (de janeiro de 2003 a março de 2010) e assumiu a cadeira de senador da república em 2011. Ele está no segundo mandato atualmente e tenta voltar ao comando do executivo estadual no segundo turno das eleições 2022.

De acordo com reportagem do site Amazonas1, documentos mostram que o Hospital São Joaquim encaminhou à Secretaria de Estado de Saúde (Susam) um ofício aos cuidados do então secretário da pasta, Wilson Alecrim, cobrando o atendimento realizado a Saulo Horário de Mendonça Furtado, pelo valor de R$ 30.708,92.

No prontuário dos procedimentos realizados ao paciente, estão custos com diárias de internação, serviços hospitalares de ecocardiograma, eletrocardiograma, além da utilização de equipamentos especiais, uso de laboratório de análises clínicas, materiais especiais, materiais da farmácia, medicamentos, serviços de radiologia, taxa de sala para angioplastia, taxa de sala para cateterismo, taxas de anestesia, permanência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e até serviços de utilização da linha telefônica do hospital.

Dos itens cobrados, o mais caro foi a descrição com materiais especiais que custou aos cofres públicos do estado o valor de R$ 20.129; seguidos das diárias com UTI, R$ 2.700; materiais de farmácia, R$ 1.510; equipamentos especiais, R$ 1.054, entre outros. No Hospital São Joaquim, o controle do formulário é de número 5805/2007 e o documento tem status de “recibo provisório de serviços (RPS)”, com o valor de R$ 30.708,92, datado de 14 de setembro de 2009.

Ainda segundo a reportagem, para garantir que o atendimento do sogro da filha de Eduardo Braga fosse realizado no Hospital São Joaquim, o Escritório da Representação do Governo do Amazonas, em São Paulo, depositou para a instituição, na época, um cheque caução no valor de R$ 15 mil, como consta no documento.

O cheque com a quantia era do Banco do Brasil, sob o número 001166, cujo emitente era o próprio Escritório do Governo. O valor seria devolvido, segundo o ofício, após a devida quitação do valor total das despesas de Saulo Horácio de Mendonça, o que ocorreu depois, conforme mostra o recibo provisório de serviços emitido pela instituição.

A reportagem do Portal AM POST entrou em contato com o senador Eduardo Braga, por meio de sua assessoria de imprensa, para pedir um posicionamento dele sobre o caso mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.