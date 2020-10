TBT: Durango Duarte perde aposta e paga R$ 100 mil para Ronaldo Tiradentes após errar resultado de eleição

Redação AM POST

Para quem não se recorda o Portal AM POST vai lembrar neste TBT que o publicitário e pesquisador, Durango Duarte, que faz estudos e levantamentos eleitorais, errou feio no resultado do pleito de 2014 para governador do Amazonas e teve que pagar R$ 100 mil ao empresário Ronaldo Tiradentes, dono do instituto DMP, após aposta que os dois fizeram.

Na época, Durango era dono do instituto Perspectiva e ao contrário do que diziam as pesquisas realizadas por sua empresa garantindo que não haveria segundo turno, o então governador José Melo foi reeleito em 2º turno derrotando o ex-governador e atual Senador pelo Amazonas, Eduardo Braga (MDB).

O publicitário que naquele pleito assumiu a defesa da candidatura de Braga viu suas afirmações negadas pelas urnas e ainda teve de desembolsar uma grana alta.

O caso foi amplamente divulgado na época e em entrevista ao portal Amazonas Atual o pesquisador admitiu que errou, e disse que cometeu “uma sequência de equívocos” como consultor.

Atualmente ele continua fazendo levantamentos eleitorais pela empresa ‘Perspectiva – Mercado e Opinião’ e no início de setembro foi rebatido pelo candidato à Prefeitura de Manaus, coronel Alfredo Menezes (Patriotas), que disse na época que “essa pesquisa e nada é a mesma coisa”.

“Primeiramente a gente tem que ver quem está por trás dessa pesquisa da Perspectiva, o velho do velho. Pessoas que sempre falaram as mesmas coisas e não deram em nada. Isso não quer dizer absolutamente nada, faz parte da velha política, faz parte da má política”, disse Menezes ao portal Amazonas1.